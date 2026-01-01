С сегодняшнего дня подорожали паспорта: новые цены на ID-карты и заграничные

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года, в Украине выросла стоимость оформления ряда биометрических документов. Причина - изменение цен на бланки, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины .

Какие документы подорожали и сколько стоят

С начала 2026 года установлены следующие тарифы:

паспорт гражданина Украины (ID-карта):

- впервые - бесплатно,

- до 20 рабочих дней - 618 гривен,

- до 7 рабочих дней - 988 гривен;

- до 20 рабочих дней - 1147 гривен,

- до 7 рабочих дней - 1787 гривен;

- до 20 рабочих дней - 1147 гривен, - до 7 рабочих дней - 1787 гривен; постоянный вид на жительство в Украине - 1235 гривен;

вид на временное проживание в Украине - 1140 гривен.

В миграционной службе уточнили, что граждане, которые оплатили админуслуги и подали заявления до 31 декабря 2025 года, получат документы по старым ценам.

В то же время те, кто успел оплатить услуги до конца 2025 года, но еще не подал заявление, смогут оформить документы с доплатой - по тарифам, действующим на момент подачи заявления.