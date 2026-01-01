ua en ru
С сегодняшнего дня подорожали паспорта: новые цены на ID-карты и заграничные

Четверг 01 января 2026 06:40
UA EN RU
С сегодняшнего дня подорожали паспорта: новые цены на ID-карты и заграничные Фото: В Украине выросла стоимость оформления паспортов (bank.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года, в Украине выросла стоимость оформления ряда биометрических документов. Причина - изменение цен на бланки, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Какие документы подорожали и сколько стоят

С начала 2026 года установлены следующие тарифы:

  • паспорт гражданина Украины (ID-карта):
    - впервые - бесплатно,
    - до 20 рабочих дней - 618 гривен,
    - до 7 рабочих дней - 988 гривен;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу:
    - до 20 рабочих дней - 1147 гривен,
    - до 7 рабочих дней - 1787 гривен;
  • постоянный вид на жительство в Украине - 1235 гривен;
  • вид на временное проживание в Украине - 1140 гривен.

В миграционной службе уточнили, что граждане, которые оплатили админуслуги и подали заявления до 31 декабря 2025 года, получат документы по старым ценам.

В то же время те, кто успел оплатить услуги до конца 2025 года, но еще не подал заявление, смогут оформить документы с доплатой - по тарифам, действующим на момент подачи заявления.

Ранее РБК-Украина рассказывало, могут ли возникнуть проблемы с пересечением границы для украинцев с просроченным паспортом. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что Украина не может отказать гражданину во въезде, однако сопредельная страна может не выпустить человека со своей территории, из-за чего он фактически "застревает" на границе и вынужден возобновлять паспорт или оформлять документы для возвращения.

Также мы писали, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года остается действительным без ограничения срока действия. Обмен на ID-карту является добровольным, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (потеря, порча, изменение данных и т.д.).

