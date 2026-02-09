Лишилося три місяці: для іноземців в Україні змінили правила проживання

Уряд скасував автоматичне продовження посвідок на тимчасове проживання, яке діяло з початку повномасштабного вторгнення. Тепер іноземці зобов’язані оновити свої документи протягом чітко визначеного терміну.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної міграційної служби .

Головне:

Дедлайн 3 місяці: Іноземці, чиї посвідки протерміновані після 24 лютого 2022 року, мають подати документи на обмін протягом 90 днів .

Іноземці, чиї посвідки протерміновані після 24 лютого 2022 року, мають подати документи на обмін протягом . Громадяни РФ: На росіян пільгова пролонгація документів не поширювалася і раніше - для них діють окремі обмеження.

На росіян пільгова пролонгація документів не поширювалася і раніше - для них діють окремі обмеження. Чинні документи: Якщо строк дії посвідки ще не закінчився, звернутися за обміном потрібно не пізніше останнього дня її дії (за наявності підстав).

Якщо строк дії посвідки ще не закінчився, звернутися за обміном потрібно не пізніше останнього дня її дії (за наявності підстав). Підстава: Зміни внесені постановою Кабміну №141 від 5 лютого 2026 року.

Що змінилося

Раніше через воєнний стан документи іноземців вважалися дійсними навіть після закінчення їхнього терміну. Проте нова постанова Кабінету Міністрів фактично припиняє цю "автоматичну" дію для тих, хто мав оновити посвідку протягом останніх років.

Хто має поспішити

Вимога стосується всіх осіб без громадянства та іноземців (окрім громадян РФ), які користувалися правом не оновлювати протерміновані документи під час війни.

Якщо документи не будуть подані протягом трьох місяців з моменту набрання чинності постановою, перебування в Україні може стати незаконним.

Процедура обміну

Для оновлення посвідки необхідно звернутися до органів Державної міграційної служби. Важливо пам'ятати, що для обміну документів все одно потрібно мати законні підстави для перебування в Україні (робота, навчання, шлюб тощо).