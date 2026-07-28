Есть долг за коммуналку? В ПФУ объяснили, что будет с субсидией

Наличие задолженности по жилищно-коммунальным услугам не всегда означает автоматическую потерю права на жилищную субсидию. Однако в некоторых случаях долг может стать причиной отказа в назначении выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Что может произойти с субсидией из-за долгов? Долг за коммуналку не означает автоматический отказ в жилищной субсидии. Важно, чтобы он не был просрочен более чем на 3 месяца и не превышала установленный порог. В то же время, для отдельных категорий домохозяйств действуют другие правила.

Долг за коммуналку не означает автоматический отказ в жилищной субсидии. Важно, чтобы он не был просрочен более чем на 3 месяца и не превышала установленный порог. В то же время, для отдельных категорий домохозяйств действуют другие правила. Как получить субсидию с долгом? В некоторых случаях помощь может быть назначена даже при наличии задолженности. В частности, если потребитель заключил договор о реструктуризации долга или обжалует его в суде.

В некоторых случаях помощь может быть назначена даже при наличии задолженности. В частности, если потребитель заключил договор о реструктуризации долга или обжалует его в суде. Долг блокирует субсидию на все услуги? Семья может обратиться за назначением субсидии только на жилищно-коммунальные услуги, по которым нет задолженности. То есть долг за одну услугу не обязательно означает, что человек потеряет право на помощь по всем остальным коммунальным расходам.

Когда из-за долга могут отказать в субсидии

Жилищная субсидия не назначается, если у домохозяйства есть просроченная более трех месяцев задолженность за оплату одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, важна не только продолжительность неуплаты, но и сумма долга. Для отказа в назначении субсидии задолженность на день обращения должна превышать 680 гривен.

Таким образом сам факт наличия долга еще не означает, что семья автоматически останется без субсидии. Важно учитывать его размер и период, в течение которого он не выплачивался.

Для некоторых семей действует другой порог

Пенсионный фонд также обращает внимание на детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи. Для них установлен гораздо более высокий порог задолженности.

Такие домохозяйства могут претендовать на назначение субсидии, если сумма долга не превышает 4 тысяч гривен.

Когда субсидию могут назначить даже при наличии долга

В то же время, в законодательстве предусмотрены ситуации, когда долг не становится препятствием для назначения жилищной субсидии.

В частности, помощь могут назначить, если уплата задолженности документально подтверждена. Также это возможно, если потребитель заключил договор о реструктуризации долга.

Еще один вариант - обжалование задолженности в суде. В таком случае должно быть определение об открытии производства по соответствующему делу.

Следовательно, если человек не согласен с начисленной суммой и обратился в суд, сам факт наличия спорного долга не обязательно лишает его права на субсидию.

ВПЛ могут не учитывать часть долга

Отдельные правила действуют для внутриперемещенных лиц. При назначении субсидии ВПЛ задолженность не учитывается, если человек проживает в жилом помещении без договора аренды, а долг образовался к моменту выдачи справки внутренне перемещенного лица.

Это означает, что задолженность, возникшая еще до обретения статуса ВПЛ, при определенных условиях не должна автоматически блокировать назначение помощи.

Субсидию могут назначить только на отдельные услуги

Важный нюанс заключается в том, что домохозяйство может обратиться за субсидией на коммунальные услуги, по которым нет задолженности.

Список услуг, на которые человек просит назначить жилищную субсидию, нужно указать в заявлении. Поэтому долг за одну услугу не обязательно означает, что субсидию нельзя получить на другие виды коммунальных расходов.