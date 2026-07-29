Субсидия может "обнулиться": В ПФУ объяснили, когда это происходит

В сообщениях о переназначении жилищной субсидии иногда можно увидеть неожиданный результат - в графе с размером пособия указано 0,00 грн. Однако это еще не повод для паники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Значит ли "0,00 грн", что субсидию отменили? Нет. В Пенсионном фонде объясняют, что сумма 0,00 грн не является решением об отказе в субсидии. Это означает только то, что после проведения расчета у государства нет оснований компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Нет. В Пенсионном фонде объясняют, что сумма 0,00 грн не является решением об отказе в субсидии. Это означает только то, что после проведения расчета у государства нет оснований компенсировать расходы на коммунальные услуги. От чего зависит размер жилищной субсидии? При расчете субсидии Пенсионный фонд учитывает несколько ключевых факторов. Прежде всего, это совокупный доход всех членов домохозяйства, количество зарегистрированных или фактически проживающих лиц, а также стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством социальных нормативов.

При расчете субсидии Пенсионный фонд учитывает несколько ключевых факторов. Прежде всего, это совокупный доход всех членов домохозяйства, количество зарегистрированных или фактически проживающих лиц, а также стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством социальных нормативов. Когда субсидию могут пересчитать? Если после назначения субсидии изменятся обстоятельства, ее размер может быть пересмотрен. Это возможно, в частности, при изменении доходов домохозяйства, состава семьи, тарифов на коммунальные услуги или других данных, влияющих на право на государственную поддержку.

Когда появляется сумма 0,00 грн

В Пенсионном фонде отмечают: если после проведения расчетов разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом равна нулю или отрицательная, жилищная субсидия устанавливается в размере 0,00 грн . Такой порядок предусмотрен пунктом 60 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.

Другими словами, это означает, что:

обязательный платеж домохозяйства равен стоимости коммунальных услуг в пределах социальных нормативов или превышает ее;

соответственно, оснований дополнительной государственной компенсации нет.

То есть субсидия фактически "обнулилась" не из-за отмены помощи, а из-за результатов расчета.

Значит ли это потерю права на субсидию

Нет. В ПФУ подчеркивают, что сумма 0,00 грн не является автоматическим отказом в назначении субсидии. Это лишь свидетельствует о том, что на конкретный неотапливаемый сезон рассчитанный размер помощи равен нулю.

При этом обстоятельства могут измениться. Например:

увеличатся тарифы на коммунальные услуги;

уменьшатся доходы домохозяйства;

изменится состав семьи или другие показатели, влияющие на расчет.

В таких случаях размер субсидии может быть пересмотрен.

Кому нужно обратиться в ПФУ повторно

Большинство украинцев получают жилищную субсидию на следующий сезон автоматически. Однако есть категории граждан, которым необходимо подать новое заявление и декларацию.

В частности, обратиться в Пенсионный фонд нужно тем, кто:

арендует жилье;

имеет меньшее количество фактически проживающих лиц, чем зарегистрированных;

имеет в составе домохозяйства внутренне перемещенных лиц (при смене места жительства);

не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял 0,0 0 грн ;

; оформляет субсидию на покупку сжиженного газа или твердого печного топлива.

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала сезона, субсидию могут назначить с начала этого периода при наличии права на его получение.