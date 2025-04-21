Что стало причиной смерти Папы Римского: заявление Ватикана
Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет из-за инсульта. После него понтифик впал в кому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Официальное медицинское заключение о причине смерти понтифика обнародовал директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Арканджели. Оно было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (специальная запись ЭКГ, которую делают, чтобы доказать, что сердце действительно остановилось окончательно и не подает никаких признаков жизни).
По его словам, за инсультом последовала кома и необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).
"Настоящим я заявляю, что причины смерти, насколько мне известно и насколько я могу судить, указаны выше", - подчеркнул он.
Смерть Папы Римского
Напомним, сегодня, 21 апреля, стало известно, что Папа Римский Франциск умер. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви.
Позже в СМИ появилась информация, что понтифик умер из-за кровоизлияния в мозг.
Более детально о том, как мир отреагировал на смерть Папы Римского, - в материале РБК-Украина.
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