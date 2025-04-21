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Что стало причиной смерти Папы Римского: заявление Ватикана

Ватикан, Понедельник 21 апреля 2025 21:36
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Что стало причиной смерти Папы Римского: заявление Ватикана Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет из-за инсульта. После него понтифик впал в кому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Официальное медицинское заключение о причине смерти понтифика обнародовал директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Арканджели. Оно было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (специальная запись ЭКГ, которую делают, чтобы доказать, что сердце действительно остановилось окончательно и не подает никаких признаков жизни).

По его словам, за инсультом последовала кома и необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).

"Настоящим я заявляю, что причины смерти, насколько мне известно и насколько я могу судить, указаны выше", - подчеркнул он.

Смерть Папы Римского

Напомним, сегодня, 21 апреля, стало известно, что Папа Римский Франциск умер. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви.

Позже в СМИ появилась информация, что понтифик умер из-за кровоизлияния в мозг.

Более детально о том, как мир отреагировал на смерть Папы Римского, - в материале РБК-Украина.

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