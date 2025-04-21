Завещание или последнее желание? Где похоронят Папу Франциска и что известно о процедуре

Процедура похорон Папы Римского регулируется специальным церковным документом - Апостольской Конституцией "Universi Dominici Gregis". Кроме того, Франциск еще при жизни "четко выразил пожелания относительно собственных похорон и места захоронения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию иеромонаха-студита УГКЦ и блогера Юстина Бойко.

Где похоронят Папу Франциска

В целом Папа Римский имеет право завещать особенности собственных похорон.

Согласно информации Бойко, Папа Франциск "не оставил формального завещания в юридическом смысле", однако еще при жизни "четко выразил свои пожелания относительно собственных похорон и места захоронения":

упростить чин похорон (подчеркивая духовное измерение похорон как пастыря, а не светского властителя);

отказаться от традиционного трехслойного гроба (желая быть похороненным в простом деревянном гробу с цинковой вставкой);

быть похороненным в одной из четырех главных базилик Рима - в базилике Санта Мария Маджоре (Basilica di S. Maria Maggiore).

"Вместо традиционного захоронения в криптах под базиликой Святого Петра, Папа Франциск выбрал базилику Санта Мария Маджоре в Риме", - подчеркнул иеромонах-студит.

Он уточнил, что это место имело для понтифика особое значение из-за иконы "Salus Populi Romani" ("Спасение народа Римского"), "перед которой он молился перед и после каждого апостольского путешествия".

Что определяет процедуру погребения понтифика

Процедура похорон Папы Римского Франциска (как и любого другого понтифика), регулируется специальным церковным документом.

Речь идет об Апостольской Конституции "Universi Dominici Gregis" ("Всем Божьим стадом"), провозглашенной Папой Иоанном Павлом II 22 февраля 1996 года (с незначительными более поздними изменениями).

Бойко объяснил, что эта конституция определяет весь порядок событий после смерти Папы, включая:

подтверждение смерти;

процедуру погребения;

период "Sede vacante" (когда Святой Престол является вакантным - не занятым легитимным главой Церкви);

выборы нового Папы (конклав).

Кроме того, в ноябре 2024 года Папа Франциск утвердил новую редакцию "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" - литургического устава для похорон Папы Римского.

Этот документ заменил предыдущую версию от 2000 года (целью изменений было подчеркнуть духовное измерение похорон как пастыря, а не светского властителя).

Кто подтверждает смерть Папы Римского

Смерть Папы Римского признает кардинал Камерленго Святой Римской Церкви. Ранее он делал это "ударом молоточка по лбу и выкриком имени" умершего, однако сейчас это - "формальный медицинский акт".

Эксперт объяснил, что именно Камерленго:

опечатывает покои Папы;

информирует кардиналов;

руководит Ватиканом в период "Sede vacante".

Как хоронят Папу: время и процедура

Погребение Папы Римского происходит:

не ранее чем через четыре дня после смерти (чтобы дать время прибыть кардиналам);

не позднее шестого дня.

Сперва тело Папы выставляется в базилике Святого Петра (обычно в открытом гробу) - для молитв и почестей верующих.

Похоронная Литургия:

происходит на площади Святого Петра (если Папа умер, а преемника еще нет, Литургию возглавляет декан Коллегии кардиналов);

имеет покаянный характер - без "Gloria", но с большой надеждой на воскресение.

На похоронах обычно присутствуют: главы государств, патриархи, архиереи и тысячи верующих.

Весь порядок события контролирует Камерленго (в сотрудничестве с кардинальской коллегией), а детали уточняются Уставом похорон Папы (который составляется для каждого понтифика индивидуально, но в рамках "Universi Dominici Gregis").

Особым моментом является "commendatio animae" - предание души Богу.

Во что одевают умершего Папу и каков "классический" гроб

В рамках захоронения тело Папы Римского одевают в литургическое одеяние.

Между тем "классический" гроб понтифика является трехступенчатым: