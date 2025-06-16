Врач назвала три категории людей, которых чаще всего кусают комары: вы в списке?

Комары выбирают "жертву" неслучайно. Как оказалось, определенные цвета одежды и ароматы тела особенно их привлекают. Узнайте, каких запахов лучше избегать, чтобы не стать главной мишенью на природе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Какая группа крови привлекает комаров

Исследования подтверждают, комары выбирают "жертву" неслучайно. Их любимая группа крови первая.

К тому же они имеют свой любимый запах кожи и микробиом. Каждый человек имеет уникальный "аромат тела" - это сочетание пота, бактерий на коже и летучих веществ.

"Люди с менее разнообразным кожным микробиомом чаще привлекают комаров. Определенные бактерии (например, Staphylococcus) "излучают" соединения, которые сигнализируют комарам: "вот вкусное тело", - добавила медик.

Молочная кислота, аммиак и CO2 выделяется с потом и дыханием.

Эксперт отметила, что комары чувствуют их за 30+ метров. Физическая нагрузка, жара, лихорадка, гормональные изменения - все это усиливает испарение привлекательных молекул.

Кто еще в зоне риска

Комары также ориентируются на тепло. У кого-то тело всегда "горячее" - например, у детей, беременных или после пробежки. Именно они - в зоне повышенного риска укусов.

Беременные женщины

Во время беременности температура тела выше, выделяется больше СОг, кровоток усилен. Это делает беременную женщину вдвое привлекательнее для комаров.

Спортсмены

После спорта повышается температура, активируется потоотделение, выделяется больше молочной кислоты. Это сигнал для комара, что свежая "жертва" рядом.

Люди, которые употребляли алкоголь

Даже одна порция пива повышает шанс укуса. Все из-за влияния на температуру кожи и обмен веществ.

Какая одежда и запахи привлекают комаров

Одежда

Темные цвета больше всего привлекают комаров. Комары лучше видят черный, темно-синий и красный. Светлый, особенно белый или беж - менее заметен.

Ароматы

Эксперт отметила, что цветочные и фруктовые ароматы могут усиливать привлекательность.

Тогда как кокосовый, эвкалиптовый и лавандовый имеют отпугивающий эффект.

Почему комары кусают детей чаще

Менее насыщенный микробиом кожи

У детей микробиом кожи еще формируется, поэтому низкое разнообразие бактерий может быть "сигналом" для насекомых. Они не жалуются сразу.

Кроме того, взрослый быстро реагирует на укус, а ребенок - нет. Комар успевает дольше сосать кровь.

Более высокая температура тела

Дети естественно имеют более высокую температуру, особенно у младенцев. А комары ориентируются именно на тепло. Поэтому насекомому легче сделать укус.

Даже простые игры на улице вызывают повышенное дыхание и потоотделение - а это главные ориентиры для комаров