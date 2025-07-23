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В ВОЗ бьют тревогу из-за распространения опасного вируса, переносимого комарами

Среда 23 июля 2025 04:54
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В ВОЗ бьют тревогу из-за распространения опасного вируса, переносимого комарами Фото: комары распространяют вирус Чикунгунья (freepic.com)
Автор: Мария Рагуткина

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за вируса Чикунгунья, который распространяют комары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ВОЗ обратились с призывом к принятию срочных мер для предотвращения эпидемии, которая охватила весь мир два десятилетия назад. Такое заявление о вирусе, от которого не существует лечения, было сделано на фоне новых вспышек заболеваемости, которые распространились на Европу и другие континенты.

По оценкам ВОЗ, 5,6 миллиарда человек проживают в 119 странах, подверженных риску заражения вирусом. По словам медицинского сотрудника организации Дианы Рохас Альварес, заболевание может вызывать высокую температуру, боли в суставах и даже инвалидность.

"Мы видим, как история повторяется", - предупредила она.

Новый всплеск заболеваемости начался в начале 2025 года. Больше всего зараженных было зафиксировано на островах Индийского океана.

По словам Альварес, сейчас вирус распространяется в таких странах, как Мадагаскар, Сомали и Кения, а также в Юго-Восточной Азии, включая Индию. В ВОЗ обеспокоены из-за роста числа заболеваемости в Европе.

Во Франции с 1 мая зарегистрировано около 800 зараженных, которые прибыли с вирусом из других стран. Были также случаи, когда люди заражались внутри страны, не посещая эндемичные районы. На прошлой неделе случай заболевания был также выявлен в Италии.

Передается ли ВИЧ через укусы комаров

Ранее Центр общественного здоровья Минздрава Украины обнародовал разъяснения по поводу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

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