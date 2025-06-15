Как сделать репеллент от комаров из натуральных ингредиентов: 4 простых рецепта

Лето - это время активности комаров. Магазинные средства защиты могут быть действенными, однако часто содержат агрессивные химикаты. К счастью, существуют природные альтернативы, которые не менее эффективно отпугивают кровопийц.

Кокосово-мятная защита

Один из самых простых натуральных репеллентов состоит всего из двух компонентов - кокосового масла и эфирного масла мяты. Такое средство приятно пахнет, хорошо увлажняет кожу и отпугивает комаров.

Чтобы его приготовить, смешайте 1/3 стакана кокосового масла и 15 капель мятного эфирного масла. При комнатной температуре смесь жидкая, но в холодильнике она затвердевает.

Наносите ее на открытые участки тела перед выходом на улицу. Дети особенно любят этот аромат, а кожа получает еще и уход.

Розмариновый спрей

Розмарин - не только кулинарная специя, но и эффективный природный репеллент. Для приготовления спрея смешайте по 1/4 стакана яблочного уксуса и воды, а также 40 капель эфирного масла розмарина.

Смесь перелейте в пульверизатор и хорошо взболтайте. При желании розмарин можно заменить на лаванду - она также отпугивает комаров. Спрей имеет естественный аромат, освежает кожу и не вызывает аллергии. Его можно использовать несколько раз в день, особенно во влажных местностях.

Эвкалипт против комаров

Эвкалипт имеет сильный, освежающий запах, который обожают люди, но не переносят комары. Чтобы приготовить эффективный спрей, смешайте по 1/3 стакана гамамелиса и воды, добавьте 40 капель эфирного масла эвкалипта.

Такое средство можно наносить на кожу несколько раз в день. Если вам не нравится запах эвкалипта, попробуйте добавить лимонную траву, чайное дерево или цитронеллу.

Спрей не оставляет жирных следов и быстро впитывается. Его особенно удобно брать с собой в путешествие или на дачу.

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Аромат корицы

Корицы боятся не только моли - комары также избегают ее аромата. Залейте 2 столовые ложки молотой корицы кипятком, дайте настояться, процедите и добавьте немного спирта и каплю моющего средства.

Когда жидкость остынет, перелейте ее в бутылку с распылителем. Такой спрей можно наносить на кожу или одежду. Но важно: не применяйте порошок корицы напрямую на кожу - это может вызвать раздражение. Средство не только эффективно, но и имеет приятный пряный аромат.

Как долго действует натуральный репеллент и как его хранить

В отличие от химических средств, натуральные репелленты имеют более короткий срок действия. Эффективность зависит от качества ингредиентов и условий хранения. Основное правило: если запах исчез - значит, и защита ослабла.

Поэтому рекомендуется наносить репеллент повторно каждые 2-3 часа, особенно в лесу или у воды. Чтобы средство не потеряло свойства, готовьте его небольшими порциями. Храните в темном прохладном месте или в холодильнике.