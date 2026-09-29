Не только импичмент: чем поражение республиканцев на выборах грозит команде Трампа

Если демократы победят на ноябрьских выборах в Конгресс США, они могут не только инициировать третий импичмент Дональда Трампа. Более реальной угрозой станут расследования в отношении его команды.

Почему импичмент - не главная угроза

Идею третьей процедуры отстранения Трампа от должности демократы озвучивают не впервые. Оснований для нее, по их мнению, хватает: окружение президента подозревают в инсайдерских сделках, а удары по Ирану Белый дом наносил без согласия законодателей.

Однако довести импичмент до конца вряд ли удастся. Для этого в Сенате должны проголосовать две трети сенаторов, а такую поддержку оппозиция не соберет даже при наилучшем для себя результате выборов. Поэтому рискует, прежде всего, не сам Трамп, а люди из его администрации: после выборов ими могут заняться профильные комитеты Конгресса.

Скандал вокруг Трампа-младшего

Один из возможных поводов для подобных проверок появился в сентябре. Сенаторы поинтересовались у руководителя ФБР Кеша Пателя, что он знает о деньгах российского олигарха Умара Кремлева, которые якобы частично оплатили празднование свадьбы старшего сына президента. Тот уклонился от прямого ответа.

Демократы в Конгрессе отреагировали обещанием провести официальное расследование. Впрочем, запустить его можно только в случае победы на выборах.