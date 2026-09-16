Генпрокурор США не захотел расследовать свадьбу сына Трампа на деньги окружения Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Тодда Бланша журналистам во время брифнга в Белом доме, передает ABC News.

Бланш о свадьбе сына Трампа и олигарха РФ

Бланш объясняет это тем, что президент США Дональд Трамп не знает Кремлева. А сам генпрокурор не располагает информацией о российском бизнесмене.

"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи тоже не знают, кто этот человек... Когда вы говорите, расследую ли я - что именно я расследую?" - сказал Бланш.

По его словам, Трамп-младший называл Кремлева близким другом и принял от него подарок во время своей свадьбы.

В то же время Бланш заявил, что не знает, действительно ли Кремлев является другом российского диктатора Владимира Путина.

Свадьба Трампа-младшего

Роскошная трехдневная свадьба сына Дональда Трампа с Бэттин Андерсон состоялась в мае на одном из частных островов Багамского архипелага.

Недавно стало известно, что Умар Кремлев покрыл большинство ключевых расходов. Он полностью оплатил аренду острова для проживания гостей и праздничный салют, его команда принимала непосредственное участие в планировании события.

Также РБК-Украина писало, что супруга Трампа-младшего подтвердила, что российский бизнесмен устроил два вечера празднования после их свадьбы.