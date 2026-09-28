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Демократы готовят серию расследований против Трампа в случае успеха на выборах, - Reuters

14:28 28.09.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко
Демократы готовят серию расследований против Трампа в случае успеха на выборах, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Демократы США могут приступить к серии расследований бизнеса президента США Дональда Трампа и его семьи, если получат контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Reuters, в случае получения контроля над Палатой представителей или Сенатом демократы могут начать проверять бизнес-соглашения, связанные с Трампом и его семьей. Среди потенциальных объектов также называют корпоративных доноров, финансировавших строительство бального зала президента.

Контроль над одной из палат Конгресса позволит демократам активнее использовать полномочия по получению документов и вызову представителей компаний. По оценке собеседников Reuters, отдельные расследования могут стартовать уже в феврале.

Потенциальные проверки могут стать одним из главных сюжетов второй половины президентского термина Трампа. За последние два года его семья расширила бизнес в сфере криптовалют, дронов, искусственного интеллекта и рынков прогнозов.

Что хотят проверить

Среди возможных объектов внимания демократов – связанные с Трампом криптокомпании и венчурная компания Дональда Трампа-младшего "1789 Capital". В то же время законодатели отмечают, что окончательного перечня будущих расследований пока нет.

Отдельно демократы обращают внимание на деятельность Джареда Кушнера – зятя Трампа и руководителя инвестиционной компании Affinity Partners.

Представитель демократов Джейми Раскин заявил, что Конгресс может заинтересоваться соглашениями компании Кушнера с правительствами стран Ближнего Востока. Речь идет, в частности, о Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одно направление касается компании Vulcan Elements, работающей с редкоземельными ресурсами. Раскин обратил внимание на заем Пентагона в размере 620 млн долларов, предоставленный стартапу примерно через три месяца после инвестиции фонда "1789 Capital".

Отдельное потенциальное направление связано с нефтяной и газовой отраслью. Сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус обнародовал отчет, в котором заявил, что компании отрасли получили налоговые льготы, субсидии и ослабление экологических норм после пожертвований на президентскую кампанию Трампа в 2024 году.

Как реагируют у Трампа

В администрации президента США подвергли критике возможность предстоящих расследований. Представитель Белого дома Оливия Уэльс заявила Reuters, что демократы якобы сосредоточены на противодействии политике Трампа, а не на вопросах, важных для американцев.

В то же время, сенатор-республиканец Кевин Крамер заявил, что демократы могут столкнуться с негативной реакцией избирателей, если сосредоточятся на Трампе и его бизнесе.

Если демократы получат контроль над Сенатом, сенатор Ричард Блюменталь заявил о намерении использовать полномочия по выдаче повесток.

Таким образом, результат ноябрьских выборов может определить, получит ли Конгресс дополнительные возможности для проверки бизнес-соглашений, связанных с Трампом и его семьей.

Напомним, что в ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс.

В Белом доме Дональда Трампа уже готовятся к возможности того, что республиканцы потеряют контроль как минимум над одной из палат Конгресса.

Тем временем рейтинг одобрения работы президента США упал до нового максимума.

Только 37% взрослых одобряют его деятельность. Половина опрошенных категорически не одобряют, а 63% выражают несогласие с его действиями.

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