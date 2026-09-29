Не лише імпічмент: чим поразка республіканців на виборах загрожує команді Трампа
Якщо демократи переможуть на листопадових виборах до Конгресу США, вони можуть не лише ініціювати третій імпічмент Дональда Трампа. Реальнішою загрозою стануть розслідування щодо його команди.
Про це йдеться в матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота.
Чому імпічмент - не головна загроза
Ідею третьої процедури усунення Трампа з посади демократи озвучують не вперше. Підстав для неї, на їхню думку, вистачає: оточення президента підозрюють в інсайдерських оборудках, а удари по Ірану Білий дім завдавав без згоди законодавців.
Проте довести імпічмент до кінця навряд чи вдасться. Для цього в Сенаті мають проголосувати дві третини сенаторів, а такої підтримки опозиція не збере навіть за найкращого для себе результату виборів. Тож ризикує передусім не сам Трамп, а люди з його адміністрації: після виборів ними можуть зайнятися профільні комітети Конгресу.
Скандал навколо Трампа-молодшого
Один із можливих приводів для таких перевірок з'явився у вересні. Сенатори поцікавилися в керівника ФБР Кеша Пателя, що він знає про гроші російського олігарха Умара Кремльова, якими нібито частково оплатили святкування весілля старшого сина президента. Той ухилився від прямої відповіді.
Демократи в Конгресі відреагували обіцянкою провести офіційне розслідування. Утім, запустити його реально лише в разі перемоги на виборах.
Про роль Кремльова в житті родини Трампа заговорили в середині вересня. Тоді ЗМІ з'ясували, що близький до Путіна очільник Міжнародної асоціації боксу таємно заплатив сотні тисяч доларів за весільні урочистості Трампа-молодшого на Багамах.
Генпрокурор США Тодд Бланш відмовився розслідувати цю історію. Згодом сам Трамп запевнив, що його син поверне гроші російському бізнесменові.
Про плани демократів 28 вересня писало і агентство Reuters. За його даними, у разі перемоги опозиція може ініціювати серію розслідувань щодо бізнесу президента та його родини.
У Білому домі не виключають, що республіканці втратять контроль над Конгресом або принаймні над однією з палат, і готуються до такого сценарію. Для таких побоювань є підстави: рейтинг схвалення Трампа опустився до нового антирекорду. Роботу президента схвалюють лише 37% дорослих американців, а 63% її не підтримують, причому половина опитаних налаштовані категорично.