Трамп пообещал вернуть деньги олигарху из РФ, который оплатил свадебные гуляния его сына
Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил на свадебные торжества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Трампа, он спросил сына о публикациях, согласно которым российский бизнесмен оплатил часть свадебных мероприятий.
"Нет, я возвращаю их, папа", - ответил ему Трамп-младший, после чего президент США добавил, что услышал от сына о намерении вернуть деньги.
Речь идет об Умаре Кремлеве - состоятельном российском бизнесмене и президенте Международной боксерской ассоциации (IBA).
Как ранее сообщала ProPublica, Кремлев оплатил расходы на свадебные торжества Трампа-младшего, которые проходили на Багамах в мае. По данным издания, речь шла о сотнях тысяч долларов.
Демократы начали расследование
После публикации расследования демократы в Конгрессе США начали расследование обстоятельств финансового участия Кремлева в свадебных мероприятиях сына президента. Reuters отмечает, что речь идет о сообщениях о финансировании именно свадебных торжеств.
Ранее Трамп заявлял, что не знает Кремлева.
Кремлев оплатил свадебные гуляния на Багамах
Сам Трамп-младший и его жена Беттина ранее подтвердили участие российского бизнесмена в организации празднований, прошедих на частном острове на Багамах.
Они назвали это щедрым свадебным подарком от друга, подчеркнув, что Кремлев оплатил две вечеринки после церемонии, а не саму свадьбу.
Представитель Трампа-младшего после нового заявления президента пока не ответил на запрос Reuters о комментарии.