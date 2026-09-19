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Трамп пообещал вернуть деньги олигарху из РФ, который оплатил свадебные гуляния его сына

02:00 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп пообещал вернуть деньги олигарху из РФ, который оплатил свадебные гуляния его сына Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил на свадебные торжества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, он спросил сына о публикациях, согласно которым российский бизнесмен оплатил часть свадебных мероприятий.

"Нет, я возвращаю их, папа", - ответил ему Трамп-младший, после чего президент США добавил, что услышал от сына о намерении вернуть деньги.

Речь идет об Умаре Кремлеве - состоятельном российском бизнесмене и президенте Международной боксерской ассоциации (IBA).

Как ранее сообщала ProPublica, Кремлев оплатил расходы на свадебные торжества Трампа-младшего, которые проходили на Багамах в мае. По данным издания, речь шла о сотнях тысяч долларов.

Демократы начали расследование

После публикации расследования демократы в Конгрессе США начали расследование обстоятельств финансового участия Кремлева в свадебных мероприятиях сына президента. Reuters отмечает, что речь идет о сообщениях о финансировании именно свадебных торжеств.

Ранее Трамп заявлял, что не знает Кремлева.

Кремлев оплатил свадебные гуляния на Багамах

Сам Трамп-младший и его жена Беттина ранее подтвердили участие российского бизнесмена в организации празднований, прошедих на частном острове на Багамах.

Они назвали это щедрым свадебным подарком от друга, подчеркнув, что Кремлев оплатил две вечеринки после церемонии, а не саму свадьбу.

Представитель Трампа-младшего после нового заявления президента пока не ответил на запрос Reuters о комментарии.

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