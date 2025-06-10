В июле-августе возможны первые удары украинскими ракетами по РФ на 150-200 км, - эксперт
Украина уже летом может начать первые массированные удары по позициям россиян ракетами собственного производства. Это поможет сдержать врага.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.
Он отметил, что Украина доводит до конца собственную ракетную программу, которая "должна сработать положительно и остановить темп наступления, который есть у РФ".
"Мое предположение, в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения бить или не бить", - уточнил Ступак.
По его словам, такое предположение основано на заявлениях украинских чиновников и информации о том, что Германия может поставить определенные технологии и оборудование из своей ракетной программы.
"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я откровенно скажу, я не вижу", - добавил Ступак.
Производство ракет в Украине
Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже произвела более 100 ракет.
При этом в марте секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина отмечал, что у Украины уже есть "Нептуны", которые могут лететь на расстояние более 1000 километров.
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