В июле-августе возможны первые удары украинскими ракетами по РФ на 150-200 км, - эксперт

Украина уже летом может начать первые массированные удары по позициям россиян ракетами собственного производства. Это поможет сдержать врага.

Он отметил, что Украина доводит до конца собственную ракетную программу, которая "должна сработать положительно и остановить темп наступления, который есть у РФ".

"Мое предположение, в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения бить или не бить", - уточнил Ступак.

По его словам, такое предположение основано на заявлениях украинских чиновников и информации о том, что Германия может поставить определенные технологии и оборудование из своей ракетной программы.

"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я откровенно скажу, я не вижу", - добавил Ступак.