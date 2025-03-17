Украина имеет другие вариации "Нептуна": дальность поражения превышает 1000 км

Украина активно работает над усовершенствованием ракетной программы. По его словам, крылатые ракеты "Нептун" уже доказали свою эффективность на поле боя, а их дальность может достигать более 1000 км.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Это хорошая новость. Это хорошая ракета, я ее сам видел. Она имеет большие перспективы", - отметил Костенко.

Он подчеркнул, что кроме "длинного Нептуна" и "короткого Нептуна", существуют и другие вариации этой ракеты, которые или уже применяются, или вскоре будут использованы против врага.

Костенко также напомнил, что разработкой "Нептуна" занимается КБ "Луч" под руководством главного конструктора Олега Коростылева.

"Это средство теперь производят в различных вариациях - как противокорабельных, так и наземных, которые наносят вред врагу", - добавил он.

По его словам, главная задача сейчас - масштабировать производство и сделать эти ракеты фактором сдерживания российской агрессии.

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

Напомним, еще в декабре 2023 года сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". Их разработка была секретной, а в то время продолжалась работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300.

Стоит заметить, что характеристики "длинных Нептунов" точно не известны. Но в августе 2023 года сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.

На днях же президент Владимир Зеленский заявил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение.