Украина пересекла отметку в 100 ракет собственного производства, - Зеленский
Украина наращивает собственное производство вооружения. В этом году страна пересекла отметку в 100 ракет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
"Первая - наше специальное производство, наши стратегические отрасли, наше оружие. Был доклад Александра Камышина. В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям", - сказал президент.
Зеленский уточнил, что речь идет про украинскую артиллерию - в частности, снаряды и наши пушки. Также это дроны разных видов и для разных задач, которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по территории России на все большую глубину.
"Мы будем это наращивать. Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать", - резюмировал глава государства.
Украинское производство оружия
Напомним, в августе Зеленский во время мероприятия ко Дню независимости заявил, что Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця". Президент конкретизировал, что это оружие украинского производства.
Уже в начале октября Зеленский рассказал, что Украина создала новую баллистическую ракету и она уже прошла летные испытания.
"Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдан" ежемесячно", - сказал тогда президент.
В ноябре этого месяца директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров сообщил, что уже в 2025 году Украина будет иметь собственные ракеты. Он уточнил, что речь идет о крылатых и баллистических.
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