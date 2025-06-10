У липні-серпні можливі перші удари українськими ракетами по РФ на 150-200 км, - експерт
Україна вже влітку може розпочати перші масовані удари по позиціях росіян ракетами власного виробництва. Це допоможе стримати ворога.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
Він зазначив, що Україна доводить до кінця власну ракетну програму, яка "має спрацювати позитивно і зупинити темп наступу, який є у РФ".
"Моє припущення, що в липні-серпні ми, можливо, побачимо перші плюс-мінус масовані удари українськими ракетами по великих російських позиціях за позначкою 150-200 км, і ні в кого ми не будемо питати дозволу бити чи не бити", - уточнив Ступак.
За його словами, таке припущення ґрунтується на заявах українських чиновників та інформації про те, що Німеччина може поставити певні технології та обладнання зі своєї ракетної програми.
"Це може на 20-30% прискорити нашу власну ракетну програму, тому що інших варіантів, як зупинити РФ, я відверто скажу, я не бачу", - додав Ступак.
Виробництво ракет в Україні
Нагадаємо, ще в листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна вже виробила понад 100 ракет.
При цьому в березні секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна зазначав, що в України вже є "Нептуни", які можуть летіти на відстань понад 1000 кілометрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.