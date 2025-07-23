ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

От засухи до потопов: урожай каких культур под угрозой из-за июльской погоды в Украине

Среда 23 июля 2025 13:54
UA EN RU
От засухи до потопов: урожай каких культур под угрозой из-за июльской погоды в Украине Рост и развитие сельскохозяйственных культур часто зависит от погоды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение второй декады июля 2025 года в разных регионах страны и рассказали об их влиянии на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в середине июля

Согласно информации Укргидрометцентра, на протяжении второй декады июля в Украине наблюдалась неоднородная по территории по температурному режиму и количеству осадков погода.

В большинстве областей погоду определяла сухая жаркая воздушная масса из южных широт.

Между тем в западных и северных областях - умеренно теплая, обусловленная медленным перемещением циклонов и атмосферных фронтов.

Уточняется, что во время их прохождения отмечались:

  • дожди различной интенсивности;
  • местами - с грозами, градом и сильными порывами ветра.

От засухи до потопов: урожай каких культур под угрозой из-за июльской погоды в УкраинеАгрометеорологические условия во второй декаде июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких регионах растения пострадали больше всего и от чего

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что агрометеорологические условия второй декады июля на большей части территории страны (кроме западных и северных областей) были малоблагоприятными для формирования урожая:

  • поздних сельскохозяйственных культур;
  • огородных культур;
  • овощных культур.
  • плодовых культур.

"Из-за преимущественно жаркой, порой слишком жаркой погоды", - объяснили специалисты и добавили, что в течение декады количество дней с температурами выше +30°C составляло 4-10, в то время как выше +35°C - 1-5 дней.

Такие условия привели к усилению и распространению воздушно-почвенной засухи в северные и центральные районы.

"Для клубнекорнеплодов условия в этих областях были неблагоприятными из-за высоких температур почвы на глубине 10 см, которые на протяжении всей декады в дневные часы повышались до плюс 25°C и выше достигая плюс 30-32°C, что сдерживало или прекращало рост клубней картофеля и прирост веса корня свеклы", - рассказали украинцам.

Местами отмечалось устойчивое увядание и засыхание растений в дневные часы.

Вследствие устойчивого дефицита эффективных дождей малоблагоприятными для формирования урожая поздних культур агрометеорологические условия оставались:

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях.

Там продолжалась почвенная засуха.

"Однако условия для формирования урожая поздних сельхозкультур не были критическими, благодаря чередованию периодов жары с прохладой и наличия росы в утренние часы, что смягчало пагубное влияние сверхвысоких температур и было дополнительным ресурсом влаги для растений", - отметили специалисты.

Между тем на большинстве площадей западных и северных областей агрометеорологические условия были удовлетворительными - благодаря дождям локального характера, которые поддерживали запасы продуктивной влаги метрового слоя.

Одновременно с этим сильные ливни вызвали повреждения посевов сельскохозяйственных культур различной степени:

  • локальное полегание посевов;
  • осыпание плодов плодовых деревьев;
  • повреждение огородных культур.

Такая погода создавала также благоприятные условия для интенсивного роста сорняков и распространения грибковых болезней.

От засухи до потопов: урожай каких культур под угрозой из-за июльской погоды в УкраинеПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что нынешняя жара и длительное отсутствие осадков создали благоприятные условия для активного развития саранчовых. Одна из первых вспышек уже зафиксирована на территории Кушугумской общины недалеко от Запорожья.

Из-за стремительного и непредсказуемого перемещения саранчи на территории Коммунарского района ввели даже особый режим защиты растений.

Кроме того, мы объясняли, почему в Украине уменьшается количество колорадского жука.

Читайте также, в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини Сад и огород Фермеры
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки