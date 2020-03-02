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Четвертий тур: як партія Зеленського готується до місцевих виборів

Новини » Daily » Статті 02.03.2020 - 07:55
Четвертий тур: як партія Зеленського готується до місцевих виборів
Команда Зеленського готується до місцевих виборів (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Уляна Безпалько
кореспондент РБК-Україна

Команда Володимира Зеленського готується до перезавантаження влади по всій країні. Протягом місяця "Слуга народу" планує запустити штаби в кожній з областей для підготовки до місцевих виборів.

Контролювати цей процес у регіонах будуть народні депутати, яких на Банковій називають "політичними відповідальними". Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

"Слуга народу" розпочала підготовку до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня цього року. І хоча сама кампанія офіційно стартує через півроку, розгорнути роботу всіх штабів команда Володимира Зеленського збирається вже до кінця березня.

Здобувши розгромну перемогу в парламентських перегонах, на Банковій серйозно подумували над ще одними достроковими виборами, щоби закріпити успіх і на місцевому рівні. Але вже незабаром з'явилося надто багато аргументів проти цієї ідеї. Тому в команді президента не стали форсувати перезавантаження влади по всій країні.

Перший аргумент зводився до того, що, не змінюючи Конституцію, через рік, у жовтні 2020 року, все одно доведеться проводити чергові місцеві вибори. Якщо ж вносити поправки в Основний закон, то наблизити дату можливо в кращому випадку на півроку.

По-друге, місцеві вибори – це, зокрема, вибори голів міст, селищ і сіл. Голосуючи за кандидата на цей пост, виборець підтримає "свого", близьку йому людину, яка вже проявила себе в місцевому самоврядуванні. У команді президента побоювалися, що повторити липневий успіх суто за рахунок особистого бренду Зеленського та "Слуги народу" навряд чи вдасться.

З цього випливає третя і четверта проблеми, які виникли восени перед командою президента. Це нестача кадрів, які могли б скласти конкуренцію місцевим елітам. І відсутність розгалуженої структури партії, здатної організувати кампанію та забезпечити кандидатів у кожному населеному пункті.

Другий, третій і четвертий аргументи залишаються актуальними для партії влади й зараз. З цієї причини готуватися до виборів почали заздалегідь.

Зони впливу

За інформацією РБК-Україна, в організації кампанії "Слуги народу" до місцевих виборів бере участь керівництво політсили, представники Офісу президента й сам президент.

З боку партії підготовкою займається її голова Олександр Корнієнко спільно з членами вищої ради СН. По лінії Банкової – перший заступник голови Офісу, відповідальний за регіональну політику, Сергій Трофімов, а також перший помічник президента Сергій Шефір та голова ОП Андрій Єрмак.

У коментарі РБК-Україна Трофімов зазначив, що був членом "Слуги народу", пройшов всю президентську кампанію і добре орієнтується у виборчих реаліях регіонів.

"Але насамперед я перший заступник керівника Офісу президента, тому моя участь у місцевих виборах обмежуватиметься лише порадами та консультаціями в позаробочий час. Я їх завжди готовий надати, якщо мої друзі з партії про це попросять. Не раджу і губернаторам гратися у вибори. Максимум їх участі – це формат консультацій та порад поза роботою. І тільки якщо добре попросять", – сказав перший заступник голови ОП.

Четвертий тур: як партія Зеленського готується до місцевих виборів

Хід кампанії в кожній з областей будуть контролювати "політичні відповідальні" з числа народних депутатів від "Слуги народу". Вони мають виступати свого роду арбітрами й комунікаторами між Києвом і штабами в регіонах.

За словами одного зі співрозмовників у команді Зеленського, ідею з призначенням "політичних відповідальних" і їхні кандидатури запропонував Сергій Трофімов. Далі свої корективи внесли Шефір та Єрмак, але остаточний список затверджував президент, уточнило джерело.

"Зараз для нас стратегічне завдання – будівництво партійних організацій. Вони є у всіх областях. Приймальні депутатів та представництва Зе-команди є майже в кожному місті. Надалі вони стануть партійними офісами", – пояснив виданню народний депутат Олександр Качура, який буде координувати кампанію в Сумській області.

Крім того, на першому етапі "відповідальні" з допомогою мажоритарників від партії, голови ОДА повинні вибрати начальника штабу в області. Він же очолить список "Слуги народу" в одну з рад, наприклад, в облраду.

"Завдання відповідальних за регіони – допомогти запустити повноцінні партійні осередки, які повинні бути на рівні кожного регіону, починаючи з ОТГ. Друге завдання – допомогти у створенні згуртованих команд для виборів, здатних розв'язувати проблеми на тому чи іншому рівні місцевого врядування. Третє – допомогти в підготовці і перемозі команди на жовтневих виборах", – розповів РБК-Україна народний депутат Микита Потураєв, за яким закріплена Кіровоградська область.

Сусідня Миколаївська область відійшла на контроль главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. Його перший заступник і голова партії Олександр Корнієнко буде курирувати кампанію в столиці. Велика частина депутатів, закріплених за регіонами – "списочники", які працювали в Зе-команді ще під час президентської гонки.

"З одного боку, мажоритарники більш тісно пов'язані з областю, від якої вони обралися. Але з іншого, від областей у нас же є по кілька мажоритарників. І якщо призначити когось одного, інші будуть ображатися", – розповів співрозмовник в оточенні президента.

До того ж у деяких областях між мажоритарниками та головами ОДА досить напружені відносини. Як, наприклад, у Запорізькій області, за яку відповідатиме колишній сценарист "Студії Квартал 95" Олександр Кабанов. Щоби не створювати конфліктних точок, у партії вирішили призначити в такі області депутатів, які стануть "третьою стороною".

Четвертий тур: як партія Зеленського готується до місцевих виборів

Непроста ситуація склалася між мажоритарниками та головою ОДА на Полтавщині. Допомагати в організації кампанії в цій області буде Юрій Корявченков, який пройшов до парламенту від округу в Кривому Розі.

Цікаво, що на Херсонщину вирішили "відрядити" Олександра Дубінського, який не відрізняється особливою лояльністю до лінії партії. У Раду він пройшов від округу на Київщині.

"Головним критерієм призначення був не зв'язок з областю, а те, чи зможе президент довіряти цій людині і чи зможе він впоратися зі своїм завданням. Херсонська область досить проблемна. Тому вирішили дати туди Дубінського, адже свою кампанію він провів непогано", – пояснило виданню одне з джерел в оточенні Зеленського.

Кадрове сито

Відбирати кандидатів на місцях будуть за допомогою системи онлайн-реєстрації, яку "Слуга народу" представить "через місяць-півтора", сказав РБК-Україна голова партії Олександр Корнієнко. За його словами, всі охочі балотуватися від політсили президента зможуть подати свою заявку через цю систему.

"Паралельно з цим ми будемо опиратися на наших волонтерів на місцях, на Зе-команди, сформовані під час президентської та парламентської кампаній, на команди депутатів-мажоритарників. Єдина умова для всіх – всі реєструються в одній системі та проходять комплексну перевірку. Оскільки у нас вже було допущено багато помилок у цьому плані", – зазначив парламентарій.

Ця перевірка складається з медіа-моніторингу, "щоб зрозуміти репутаційну історію кандидата", і психологічного тестування, "щоб побачити його управлінські та лідерські якості". Потім, з травня до серпня, партія проведе навчання і підготовку відібраних кандидатів.

"Підготовка включає розробку місцевих стратегій та презентацію виборцям того плану, який протягом наступних п'яти років ця команда збирається втілювати в раді: що буде будуватися, що буде з фінансуванням і бюджетом, що буде з робочими місцями, які ключові проблеми і як їх вирішувати", – прокоментував Корнієнко.

Займатися відбором кандидатів буде "політичний відповідальний" разом з начальником штабу. Розуміючи специфіку місцевої кампанії, у "Слузі народу" вирішили робити ставку на людей, які мають суспільно-політичний досвід.

Четвертий тур: як партія Зеленського готується до місцевих виборів

Одна з негласних умов для кандидатів до облради, ради в обласних центрах та містах обласного значення – бажано, щоб він не був чинним політиком. Друга умова – він повинен мати досвід у місцевому самоврядуванні і не мати токсичного шлейфу.

"Наприклад, серед кандидатів до облради число чинних депутатів не повинно перевищувати 10-15 відсотків. І то не від ОПЗЖ або БПП. А що стосується громад чи сіл, то там без чинних депутатів не обійтися, доведеться працювати з тими, хто є, незважаючи на партійну символіку", – розповів один зі співрозмовників у команді Зеленського.

Складніша для "Слуги народу" ситуація з виборами мерів обласних центрів. За інформацією РБК-Україна, з конкретними кандидатами партія поки не визначилася. Але в їх переліку, дуже ймовірно, може опинитися кілька народних депутатів від монобільшості. Дилема в тому, чи зможуть усі вони дати бій чинним градоначальникам, що мають по 50-70% підтримки в себе на місцях.

Передвиборча стратегія партії буде вибудовуватися залежно від специфіки окремо взятої області, населеного пункту і громади. Організувати кампанію в кожній із них за єдиними лекалами на практиці неможливо.

"Місцеві вибори – це 50 тисяч окремих кампаній. Десь для нас, наприклад, буде більш вигідно виступати як опозиція до чинної місцевої влади. Десь, навпаки, намагатися діяти спільно", – зазначило одне з джерел в оточенні президента.

У боротьбі за владу на місцях "Слуга народу" буде робити упор на роботу в полях і живе спілкування з виборцями. Віртуальні методи агітації, які команда Зеленського використовувала під час попередніх кампаній, на зразок роботи в соцмережах, цього разу гратимуть лише допоміжну роль.

Небувало високий результат партії на парламентських виборах багато в чому пояснюється тим, що більша частина виборців сприймали їх як третій тур президентських. Чи стануть місцеві вибори четвертим туром для "Слуги народу" – питання.

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Новини України избирательная кампанияСлуга народаОлександр КорнієнкоМісцеві вибори
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