Похід Єрмака: як Андрій Богдан програв боротьбу за вплив на Зеленського

Володимир Зеленський і Андрій Богдан (Фото: president.gov.ua)

В команді Володимира Зеленського відбулася найгучніша відставка за весь час його каденції. Голова Офісу президента Андрій Богдан, який довгий час вважався чи не "сірим кардиналом" нової влади, поступився своїм місцем помічникові президента Андрію Єрмаку. Про те, чим запам'ятався Богдан і хто допоміг Єрмаку змістити його з посади – в матеріалі РБК-Україна.

Коли ввечері 10 лютого з'явилася інформація про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, багато хто сприйняв її скептично. На початку серпня минулого року Богдан нібито написав заяву на ім'я президента, але так нікуди і не пішов. За офіційною версією, аналогічні заяви з відкритою датою написало все керівництво ОП ще на початку каденції Зеленського.

З тих пір чутки про відхід Богдана виникали регулярно, але ніколи не підтверджувалися. У той же час навіть сторонній спостерігач міг помітити, як він віддаляється від президента, причому навіть у буквальному сенсі. Його місце поряд з Зеленським все частіше став займати Андрій Єрмак. Тепер дійшла черга і до крісла голови ВП.

Автор турборежиму

Перші місяці Богдан був незмінним супутником Зеленського у всіх поїздках по країні і на публічних заходах, допомагаючи тому спілкуватися з місцевими чиновниками і вводячи недосвідченого главу держави в курс справ.

Ближче до кінця року глава ОП став з'являтися на публіці дедалі рідше, а потім і зовсім на місяць пропав. Наприклад, у вирішенні "іранської кризи" на початку січня, коли під Тегераном був збитий український літак, Богдан офіційно участі не брав.

До того часу на перші ролі на Банковій висунувся раніше маловідомий широкій громадськості помічник президента Андрій Єрмак. Про конфлікт між ними розповідали різні джерела РБК-Україна, сам же Єрмак це спростовував до останнього моменту.

Зеленський напередодні відставки голови ОП в інтерв'ю "Інтерфаксу" визнав, що в його команді виникають конфлікти: "Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми 100% когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все", – заявив президент.

Андрій Богдан за час роботи на Банковій дійсно нажив собі багато недоброзичливців. Далася взнаки як різка манера спілкування, так і спроби вирішити багато питань у "турборежимі".

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков на певному етапі відмовився порушувати регламент для швидкого голосування необхідних законопроектів. Це загострило відносини між Банковою і парламентом. Джерела РБК-Україна розповідали, що Богдан висловлював невдоволення швидкістю роботи і щодо Кабінету міністрів.

"Богдан завжди вимагав від нас працювати ще швидше і активніше, ніж ми працювали в "турборежимі", при цьому він сам по собі – людина досить пряма", – сказав виданню співрозмовник у фракції "Слуга народу". А про його звільнення керівники СН дізналися з новин.

У Кабміні ж, принаймні ще тиждень тому не очікували, що незабаром в команді президента можуть відбутися кадрові перестановки. Високопоставлений співрозмовник РБК-Україна в уряді визнавав, що між Богданом і Єрмаком трапляються суперечки. Але, в будь-якому випадку, вони обидва орієнтовані на президента, запевняв співрозмовник.

"Немає відчуття, що Богдана відсунули, а Єрмак тепер замість нього "шепоче на вухо" Зеленському. І немає підстав вважати, що Богдан кудись іде", – міркував чиновник Кабміну, знайомий з ситуацією на Банковій.

Перші місяці Андрій Богдан був постійним супутником президента майже у всіх ділових поїздках і зустрічах (facebook.com/president.gov.ua).

Кар'єрному зростанню Андрія Єрмака підіграло те, що в найближчому оточенні Зеленського утворився ситуативний союз проти Богдана. Про розбіжності голови ОП з першим помічником президента Сергієм Шефіром стало відомо ще влітку. На Банковій Шефір представляє "кварталівське" крило. Сам Богдан в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на питання про конфлікт з ним, віджартувався, що Шефір "постійно забирає його салат" і що йому "не подобаються жарти один одного".

З часом протистояння з "кварталівцями" лише посилилося. У керівника ОП вибудувалися складні відносини і з головою СБУ Іваном Бакановым. Після однієї із зустрічей на Банковій навіть з'явився фейк, що вони побилися. Богдан у своїй манері відреагував фотографією на Facebook з нібито вибитими зубами і розбитим обличчям.

За інформацією РБК-Україна, до "антибогданівськой коаліції" приєднався і Арсен Аваков. Налагодити стосунки з новою владою беззмінному главі МВС вдалося, зокрема, завдяки Шефіру. Зеленський залишив Авакова в новому уряді на "випробувальний термін". З тих пір позиції міністра тільки посилюються.

Два Андрія

Конфлікт Богдана і Єрмака проявився ще під час епопеї з відставкою Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації. Тоді керівник ОП вступив у пряму конфронтацію з мером столиці. Уряд схвалив звільнення Кличка, але президент указ не підписав. Зеленського нібито відмовив Єрмак.

З тих пір прірва між ними ставала все глибшою. Рідко яке засідання на Банковій проходило без сварки. На певному етапі стало зрозуміло, що біля президента може залишитися тільки один Андрій: Єрмак або Богдан. За словами співрозмовника РБК-Україна в оточенні Зеленського, "коаліція" синхронно "відпрацьовувала" главу ОП.

"Богдан офіційно написав заяву про відставку, президент її прийняв. Це емоційне рішення. Причиною став жорсткий конфлікт, в якому ця група "видавила" Богдана", – зазначило джерело.

При цьому спірозмовник стверджує, що силовики не приносили Зеленському компромат на його керівника Офісу. Про "багатоходівку", в ході якої Богдан отримає нову посаду, мова нібито теж не йде.

Мабуть, зіграла свою роль і його "сумнівна репутація" з точки зору міжнародних партнерів. Невдоволення кандидатурою Богдана влітку майже прямим текстом озвучували в США. Спочатку його вважали однозначною квотою Ігоря Коломойського в структурі нової влади.

Посилення позицій глави ОП, помножене на скандальні заяви олігарха в ЗМІ, викликало серйозні побоювання у західних партнерів і кредиторів України. Але, за інформацією РБК-Україна, як мінімум в останні місяці відносини Коломойського і Богдана серйозно погіршилися.

"Богдан був єдиним захистом президента від непомірних амбіцій Коломойського. Тепер Ігор Валерійович всіх "з'їсть", – так на відставку голови ОП відреагував один з його соратників.

Богдан запросив у команду Зеленського як мінімум двох людей, які посіли вагомі посади: прем'єр-міністра Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапку. Ніхто з них у відставку поки не збирається, як і заступник голови ВП Кирило Тимошенко.

Тепер їм доведеться працювати з новим керівником Офісу президента – Андрієм Єрмаком. Він знайомий із Зеленським з часів співпраці студії "Квартал 95" з телеканалом "Інтер". Юридична компанія Єрмака супроводжувала медіагрупу, співвласником якої на той момент був Валерій Хорошковський. Останній, як раніше заявляв Андрій Богдан, консультує нову владу в питаннях митниці.

Після перемоги на виборах Зеленський призначив Єрмака своїм помічником з міжнародних питань. Він намагався організувати візит президента в США, але головним для нього став російський напрямок. Ключовим партнером Єрмака по переговорах був і є заступник глави адміністрації президент РФ Дмитро Козак, який нещодавно замінив Владислава Суркова в якості головного "куратора" українського питання в Кремлі.

"Я можу констатувати, що Козак займається і буде продовжувати займатися на своїй новій посаді українськими справами", – заявив 11 лютого прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Андрій Єрмак (ліворуч) в кінці минулого року став все частіше супроводжувати Зеленського в робочих поїздках замість Богдана (Фото: прес-служба Офісу президента).

При цьому неофіційний переговорний трек Єрмак-Козак в багатьох аспектах фактично підміняв собою офіційну дипломатію. А самого Єрмака почали називати неформальним міністром закордонних справ. Очевидно, тепер Єрмак буде курувати всю міжнародну політику України в цілому і переговори з РФ зокрема вже в якості голови ВП.

Напередодні призначення Єрмак позитивно відгукнувся про свого російського візаві в ефірі одного з телеканалів. "Мені здається, Козак більше налаштований на діалог (ніж Сурков, – ред.). З тих питань, по яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування", – сказав Єрмак.

Очевидно, успіхи Єрмака на цьому напрямку (два обміни полоненими і зустріч "нормандської четвірки" у Парижі) і довели Зеленському його ефективність.

В публічній політиці, аж до приходу в команду Зеленського, Єрмак не був помічений, хоча цілих три парламентських скликання з 2006 по 2014 рік на громадських засадах працював помічником нардепа від Партії регіонів, спортсмена Ельбруса Тедеєва.

На відміну від Богдана, Єрмак ніколи не займався безпосереднім "збором голосів" у фракції під конкретні голосування, розповів РБК-Україна співрозмовник в "Слузі народу". На загальнофракційні засідання він також приходив тільки з президентом. Без Зеленського Єрмак з'являвся тільки на "малій фракції" – зборах всіх заступників голови фракції і СН і керівників комітетів від монобільшості.

На Єрмака орієнтуються кілька депутатів від "Слуги народу", але, як зазначають джерела видання, їх дуже мало і ефективно впливати через них на фракцію новий глава ОП навряд чи зможе.