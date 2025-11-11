ua en ru
Лилия Ребрик показала трендовые угги - обувь, которую будут носить все этой зимой

Вторник 11 ноября 2025 07:15
Лилия Ребрик показала трендовые угги - обувь, которую будут носить все этой зимой Лилия Ребрик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новым стильным образом, который сразу привлек внимание ее подписчиков. Звезда показала, какая обувь станет настоящим мастхэвом этого сезона - модные угги на платформе.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Тренд сезона - угги на платформе

Главным акцентом в луке Лилии стали угги на платформе - одна из самых популярных моделей зимы 2025-2026. Такая обувь объединяет сразу несколько ключевых тенденций: практичность, уют и стиль oversize.

Модель без задника придает образу непринужденности, а высокая массивная подошва обеспечивает тепло и комфорт даже в самые сильные морозы.

Обувь выполнена из натуральной замши песочного оттенка, а по краю виднеются густые меховые вставки, создающие эффект мягкости и тепла.

Подобные модели уже несколько сезонов подряд удерживают лидерство среди fashion-трендов. Их ценят за способность сочетать уют домашних тапочек со стильным городским видом.

Такие угги идеально подходят для повседневных образов - прогулок, походов в кафе или коротких встреч в городе. К тому же платформа прибавляет несколько сантиметров роста и одновременно визуально вытягивает силуэт.

Лилия Ребрик показала трендовые угги - обувь, которую будут носить все этой зимойЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Уютный образ в стиле спорт шик

Для прогулки Лилия выбрала монохромный спортивный костюм в насыщенном шоколадном оттенке.

Худи и широкие штаны создают эффект спортивного шика - одного из самых горячих трендов этого сезона. Такой крой не только удобен, но и визуально придает образу легкости и расслабленности.

Поверх костюма звезда накинула укороченную стеганную жилетку светло-бежевого цвета. Этот элемент придает "луку" многослойность и одновременно прекрасно контрастирует с темным низом.

Жилетка - одна из базовых вещей холодного сезона, ведь он сочетает функциональность и стиль, оставляя свободу движений.

Лилия Ребрик показала трендовые угги - обувь, которую будут носить все этой зимойРебрик показала расслабленный "лук" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Аксессуары, которые делают образ выразительным

Свой образ Ребрик дополнила красной сумкой кроссбоди, которая стала цветным акцентом в сдержанной палитре. На одной из фотографий телеведущая дополнила "лук" темным шарфом, который придает образу еще большего уюта.

Не менее интересный штрих - высокие светлые носки, которые выглядывают из-под брюк и создают стильный "уличный" лук. Это простое, но модное решение, которое часто используют fashion-инфлюэнсеры для создания актуальных casual-"луков".

Лилия Ребрик показала трендовые угги - обувь, которую будут носить все этой зимойЛилия Ребрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Модная формула от Лилии Ребрик

Образ Ребрик - отличный пример того, как сочетать удобство, тепло и современные тенденции. Спортивный костюм, жилет и трендовые угги создают идеальное сочетание для холодного сезона.

Этот лук легко адаптировать для повседневной жизни: его можно носить как для прогулок, так и для неформальных встреч. При этом он остается максимально стильным и продуманным до мелочей.

Лилия в очередной раз доказала, что комфорт и мода вполне совместимы. А ее пример может стать вдохновением для тех, кто ищет идеи, как выглядеть современно даже в самые прохладные дни.

Лилия Ребрик показала трендовые угги - обувь, которую будут носить все этой зимойЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Модные тренды Стиль жизни Тренды
