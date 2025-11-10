Белые джинсы и кроссовки с леопардовым принтом: стильный "лук" жены Виктора Павлика
Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова продемонстрировала новые стильные образы в светлой палитре, соединив белые широкие джинсы с леопардовыми кроссовками. Ее луки идеально подходят на каждый день, так как в них сочетаются комфорт, элегантность и актуальные модные тренды.
Какие "луки" выбрала жена Павлика
Белые джинсы
Центральным элементом стали белые широкие брюки из денима. Фасон от бедра обеспечивает свободный и расслабленный крой, что не только придает комфорт, но и зрительно удлиняет силуэт.
Светлые оттенки придает образам свежести, элегантности и ощущения дорогого стиля.
Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Кардиган
Для первого образа жена Виктора Павлика выбрала тонкий кардиган серо-бежевого оттенка, под которым виден топ с кружевными вставками на V-образном вырезе.
Такой выбор подчеркивает нежность и женственность, одновременно гармонично сочетаясь с белыми брюками и не отвлекая внимание от яркой обуви.
Свитер
Второй образ более уютный и монохромный: Репяхова позирует в молочном объемном свитере с круглым вырезом, создавая эффект total white look, который подчеркивает комфорт и непринужденность стиля.
Екатерина Репяхова показала стильный образ (фото: instagram.com/repyahovakate)
Обувь
Особое внимание привлекает обувь - Екатерина выбрала трендовые кроссовки с леопардовым принтом. Яркий принт по всей поверхности кроссовок в сочетании с белыми полосами бренда и красными шнурками создает яркий акцент, оживляющий монохромный ансамбль.
Такой контраст между минималистической одеждой и динамической обувью делает образ современным и игривым.
Аксессуары
Аксессуары в луках минималистичные: тонкие цепочки и подвески на шее, а также серебряный браслет. Такой подход позволяет сохранить баланс между элегантностью и расслабленностью, не перегружая образ мелкими деталями.
Жена Павлика задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)
Почему белые джинсы - тренд осени 2025
Светлая палитра остается актуальной
Хотя осенью традиционно популярны темные и насыщенные оттенки (коричневый, бордовый, хаки), светлые тона становятся признаком современного городского стиля. Белые и кремовые джинсы освежают образ и создают контраст с классическими осенними цветами.
Универсальность и комфорт
Модели wide-leg или palazzo идеально сочетают стиль и удобство. Свободный крой позволяет создавать луки как для офиса, так и для домашних фотосессий или прогулок, что делает их максимально функциональными.
Визуальный эффект
Белые джинсы удлиняют силуэт, придают образу легкости и смотрятся дорого даже без сложных деталей. Тренд сезона - сочетание минимализма и выразительных акцентов, и светлые штаны идеально соответствуют этому правилу.
Популярность у fashion-инфлюэнсеров
Многие известные украинские и мировые блогеры показывают, что белые джинсы можно носить осенью в сочетании с теплыми кардиганами, свитерами или пальто, что делает их must-have для сезона.
Жена Павлика показала модный лук на осень (фото: instagram.com/repyahovakate)
Почему кроссовки с животными принтами - тренд осени 2025
Смелый акцент в минималистичных луках
Леопардовые, змеиные или другие animal print кроссовки придают образу динамичности и индивидуальности, особенно в сочетании с нейтральными тонами одежды (белые, кремовые, бежевые).
Ретро-вдохновение
Многие бренды возвращают классические модели кроссовок 70-90-х годов с яркими принтами. Это сочетание ностальгии и современного дизайна делает их хитом сезона.
Легкость в создании лука с акцентом
Такой принт позволяет сделать образ стильным без дополнительных деталей: даже простой total white look становится модным и трендовым благодаря такой обуви.
Жена Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)
