Тепло и в тренде: Тина Кароль показала, как стилизовать обычную куртку и поразить всех

Певица Тина Кароль доказала, что даже базовые вещи могут выглядеть роскошно. Артистка поделилась новым фото, на котором предстала в стильном повседневном аутфите, который легко повторить.

Подробнее о стиле Кароль рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из ее Instagram .

Какой "лук" выбрала Тина

Певица позировала перед зеркалом в короткой черной куртке с высоким воротником-стойкой, который добавляет образу структурности. Она соединила ее с узкими брюками, которые подчеркивают фигуру, и высокими кожаными сапогами с острым носком - главным акцентом образа.

Totalblack-образ выглядит сдержанно, но в то же время чрезвычайно эффектно. Волосы артистка собрала в гладкий пучок, оставив лицо открытым, а макияж сделала минимальным, подчеркнув естественную красоту. Единственный яркий штрих это красный маникюр, который добавляет образу женственности.

Этот ансамбль прекрасно демонстрирует, как совместить практичность и шарм в повседневном гардеробе. Куртка создает ощущение тепла и комфорта, а высокие сапоги добавляют элегантности. Благодаря продуманному крою аутфит остается легким и не утяжеляет фигуру, а акцент на монохромности позволяет выглядеть гармонично в любой ситуации.

Модный образ на осень от Тины Кароль (скриншот)

Почему такой образ стоит повторить

"Лук" Кароль это идеальный пример того, как создать актуальный образ для холодного сезона. Объемные куртки вернулись в моду, и сейчас самое время научиться их правильно стилизовать.

Тина показала, что лучше всего сочетать их с узким низом - джинсами или леггинсами, чтобы сохранить пропорции. Высокие сапоги на каблуке добавляют уверенности и визуально удлиняют ноги.

Такие образы остаются беспроигрышным решением, ведь они подходят всем, не выходят из моды и легко адаптируются под любое событие. Достаточно лишь сменить аксессуары, чтобы превратить дневной "лук" в вечерний.