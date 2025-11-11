ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зими

Вівторок 11 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зими Лілія Ребрик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася новим стильним образом, який одразу привернув увагу її підписників. Зірка показала, яке взуття стане справжнім мастхевом цього сезону - модні уггі на платформі.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Тренд сезону - уггі на платформі

Головним акцентом у луці Лілії стали уггі на платформі - одна з найпопулярніших моделей зими 2025-2026. Таке взуття об'єднує відразу декілька ключових тенденцій: практичність, затишок і стиль oversize.

Модель без задника надає образу невимушеності, а висока масивна підошва забезпечує тепло і комфорт навіть у найлютіші морози.

Взуття виконане з натуральної замші пісочного відтінку, а по краю видніються густі хутряні вставки, що створюють ефект м'якості й тепла.

Подібні моделі вже кілька сезонів поспіль утримують лідерство серед fashion-трендів. Їх цінують за здатність поєднувати затишок домашніх капців зі стильним міським виглядом.

Такі уггі ідеально пасують для повсякденних образів - прогулянок, походів до кав'ярень чи коротких зустрічей у місті. До того ж платформа додає кілька сантиметрів зросту і водночас візуально витягує силует.

Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зимиЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Затишний образ у стилі спорт шик

Для прогулянки Лілія обрала монохромний спортивний костюм насиченого шоколадного відтінку.

Худі та широкі штани створюють ефект спортивного шику - одного з найгарячіших трендів цього сезону. Такий крій не тільки зручний, а й візуально додає образу легкості та розслабленості.

Поверх костюма зірка накинула вкорочену стьобану жилетку світло-бежевого кольору. Цей елемент надає "луку" багатошаровості та водночас чудово контрастує з темним низом.

Жилетка - одна з базових речей холодного сезону, адже вона поєднує функціональність і стиль, залишаючи свободу рухів.

Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зимиРебрик показала розслаблений "лук" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Аксесуари, які роблять образ виразним

Свій образ Ребрик доповнила червоною сумкою кросбоді, яка стала кольоровим акцентом у стриманій палітрі. На одній зі світлин телеведуча доповнила "лук" темним шарфом, який додає образу ще більшого затишку.

Не менш цікавий штрих - високі світлі шкарпетки, які визирають з-під штанів і створюють стильний "вуличний" лук. Це просте, але модне рішення, яке часто використовують fashion-інфлюенсери для створення актуальних casual-"луків".

Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зимиЛілія Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Модна формула від Лілії Ребрик

Образ Ребрик - чудовий приклад того, як поєднувати зручність, тепло і сучасні тенденції. Спортивний костюм, жилет і трендові уггі створюють ідеальне поєднання для холодного сезону.

Цей лук легко адаптувати для повсякденного життя: його можна носити як для прогулянок, так і для неформальних зустрічей. При цьому він залишається максимально стильним і продуманим до дрібниць.

Лілія вкотре довела, що комфорт і мода цілком сумісні. А її приклад може стати натхненням для тих, хто шукає ідеї, як виглядати сучасно навіть у найпрохолодніші дні.

Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зимиЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа