Аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов: список адресов

На случай длительного отсутствия электроснабжения в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов, которые будут работать круглосуточно - чтобы обеспечить жителям и гостям города доступ к лекарствам в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, столица обеспечит людям круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания.
Для этого (на случай длительного отсутствия электроснабжения) в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов КП "Фармация", которые будут работать круглосуточно.
"Сейчас все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам", - пояснили гражданами.
Сообщается, что в целом обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7 - шесть заведений, расположенных на базе больниц.
Уточняется, что эти аптечные пункты будут работать в разных районах Киева (на левом и правом берегах города) - непосредственно в корпусах медицинских учреждений.
Это гарантирует, что даже в условиях полного обесточивания города пациенты и жители смогут приобрести:
"В Департаменте советуют иметь при себе наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями", - отметили в КГГА.
Аптеки, которые будут работать в Киеве круглосуточно - в случае длительного отсутствия электроснабжения - расположены в разных районах города.
Так, на левом берегу столицы подготовили два дежурных пункта:
Тем временем на правом берегу Киева подготовили четыре дежурных пункта:
