Аптеки в Києві працюватимуть цілодобово у разі блекаутів: список адрес

Скільки чергових аптек підготували в Києві

Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, столиця забезпечить людям цілодобовий доступ до ліків у разі тривалого знеструмлення.

Для цього (на випадок тривалої відсутності електропостачання) у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", які будуть працювати цілодобово.

"Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками", - пояснили громадянами.

Повідомляється, що в цілому забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7 - шість закладів, розташованих на базі лікарень.

Уточнюється, що ці аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва (на лівому та правому берегах міста) - безпосередньо у корпусах медичних закладів.

Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати:

життєво необхідні медикаменти;

інсуліни;

засоби медичного призначення.

"У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями", - наголосили у КМДА.

Адреси цілодобових чергових аптек у столиці

Аптеки, які будуть працювати у Києві цілодобово - у разі тривалої відсутності електропостачання - розташовані у різних районах міста.

Так, на лівому березі столиці підготували два чергових пункти:

Дарницький район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" (корпус 1). Аптечний пункт №1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121;

- КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" (корпус 1). Аптечний пункт №1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121; Деснянський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги". Аптечний пункт №3 (аптека №119), вул. Кубанської України, 10.

Тим часом на правому березі Києва підготували чотири чергових пункти: