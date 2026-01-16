Аптеки в Києві працюватимуть цілодобово у разі блекаутів: список адрес

На випадок тривалої відсутності електропостачання у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів, які працюватимуть цілодобово - щоб забезпечити мешканцям і гостям міста доступ до ліків у різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, столиця забезпечить людям цілодобовий доступ до ліків у разі тривалого знеструмлення.
Для цього (на випадок тривалої відсутності електропостачання) у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", які будуть працювати цілодобово.
"Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками", - пояснили громадянами.
Повідомляється, що в цілому забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7 - шість закладів, розташованих на базі лікарень.
Уточнюється, що ці аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва (на лівому та правому берегах міста) - безпосередньо у корпусах медичних закладів.
Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати:
"У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями", - наголосили у КМДА.
Аптеки, які будуть працювати у Києві цілодобово - у разі тривалої відсутності електропостачання - розташовані у різних районах міста.
Так, на лівому березі столиці підготували два чергових пункти:
Тим часом на правому березі Києва підготували чотири чергових пункти:
