UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Аптеки в Києві працюватимуть цілодобово у разі блекаутів: список адрес

У Києві підготували чергові аптеки на випадок тривалих знеструмлень (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

На випадок тривалої відсутності електропостачання у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів, які працюватимуть цілодобово - щоб забезпечити мешканцям і гостям міста доступ до ліків у різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Скільки чергових аптек підготували в Києві

Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, столиця забезпечить людям цілодобовий доступ до ліків у разі тривалого знеструмлення.

Для цього (на випадок тривалої відсутності електропостачання) у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", які будуть працювати цілодобово.

"Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками", - пояснили громадянами.

Повідомляється, що в цілому забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7 - шість закладів, розташованих на базі лікарень.

Уточнюється, що ці аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва (на лівому та правому берегах міста) - безпосередньо у корпусах медичних закладів.

Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати:

  • життєво необхідні медикаменти;
  • інсуліни;
  • засоби медичного призначення.

"У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями", - наголосили у КМДА.

Адреси цілодобових чергових аптек у столиці

Аптеки, які будуть працювати у Києві цілодобово - у разі тривалої відсутності електропостачання - розташовані у різних районах міста.

Так, на лівому березі столиці підготували два чергових пункти:

  • Дарницький район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" (корпус 1). Аптечний пункт №1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121;
  • Деснянський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги". Аптечний пункт №3 (аптека №119), вул. Кубанської України, 10.

Тим часом на правому березі Києва підготували чотири чергових пункти:

  • Оболонський район - КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1". Аптечний пункт №3 (аптека №74), вул. Богатирська, 30, корпус 1;
  • Солом'янський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №6" (Медмістечко). Аптечний пункт №4 (аптека №99), просп. Любомира Гузара, 3;
  • Печерський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №12". Аптечний пункт №1 (аптека №125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А;
  • Шевченківський район - НДСЛ "Охматдит". Аптека №52, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві запускають в роботу 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де зберігається найскладніша ситуація через проблеми зі світлом.

Тим часом уряд доручив Міністерству охорони здоров'я та Держпродспоживслужбі посилити моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках по всій країні.

У разі виявлення порушень щодо торгівельних націнок, держава реагуватиме жорстко - до суб'єктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.

Читайте також, що відомо про режим надзвичайної ситуації в енергетиці в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиїваптекиАптечкаМедична допомогаПорадиВідключеня світлаБлекаутЛікарні