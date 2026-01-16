Свет, топливо, газ и комендантская: что заявил Шмыгаль о режиме ЧС в энергетике

Министр энергетики Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству рассказал о ситуации в энергетике в условиях морозов на российских атак. Он заявил, что комиссия ТЭБ и ЧС возобновила режим чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.

Главное:

В Киеве каникулы продлены до 1 февраля. В других регионах - дистанционка или продление каникул до 1 февраля.

Приоритет в электроснабжении - школы, больницы и другие критические объекты.

Ситуация топливом (дизелем и бензином) - под контролем. Запасов хватает на 20+ дней, импорт продолжается.

импорт продолжается. По газу запасы контролируемые, ограничений нет .

. Во время комендантского часа людям разрешено выходить без спецпропусков, пользоваться транспортом, чтобы добраться до "пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева.

Ситуация в энергетике в режиме ЧС: где сложнее всего

Шмыгаль отметил, что в созданном штабе по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и Киевской области ведется работа в круглосуточном режиме.

В то же время министр отметил, что по объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны.

"За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак. Сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага", - сказал он.

Глава Минэнерго сообщил, что в стране выбиты тысячи мегаватт генерации. Несмотря на все это энергосистема остается целостной, диспетчеры "Укрэнерго" имеют контроль над ней, хотя вынуждены применять значительные ограничения на потребление.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, области, трудно также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, во всех прифронтовых общинах.

В целом по всей стране сейчас действуют ограничения как для быта, так и для промышленности и бизнеса.

"Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовка была провалена. За эти два дня в должности увидел, что слишком много вещей откровенно пробуксовывают. Сейчас будем в оперативном режиме наводить порядок, ускорять процессы", - заявил Шмыгаль.

Школы

В Киеве каникулы продлены до 1 февраля из-за сложной ситуации с энергетикой.

Для других регионов решение принимается отдельно: школы переходят на дистанционное обучение или также продлевают каникулы до 1 февраля.

Комендантский час

Отныне людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до "пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева.

Фактически, будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги.

"Это нужно, чтобы все, у кого сейчас нет света, воды или тепла, получили необходимую помощь: обогрев, питание, теплый чай, зарядку, связь", - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время полиция усиливает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это нужно.

"Пункты несокрушимости"

Увеличивается количество "пунктов несокрушимости". Особое внимание Киеву - другие регионы тоже в фокусе, отметил Шмыгаль.

"Определены опорные пункты, которые обеспечиваются дополнительным оборудованием для обогрева, питания, зарядки гаджетов, связи. Инвентаризируем имеющиеся ресурсы и перераспределяем их так, чтобы помощь поступала прежде всего тем, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.

Гирлянды, вывески, уличное освещение

Министр обратился к бизнесу с призывом выключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие большие энергоемкие конструкции.

"Если есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям", - обратился Шмыгаль.

По его словам, сегодня ответственны за этот вопрос и местные власти. Речь идет об отключении уличного освещения, паркового освещения, вывесок, экранов, гирлянд.

"Все это сегодня, конечно же, не имеет никакого смысла, если у людей не хватает электроэнергии", - заметил он.

Топливо

Шмыгаль заявил, что Украина обеспечена полностью горючим. Запасов есть на 20 плюс дней.

"Цены на топливо, они рыночные и колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Поэтому цены на топливо будут колебаться, будут расти и снижаться по мере того, как будет меняться рыночная конъюнктура. Но очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве", - сказал он.

Газ

Министр энергетики сообщил, что запасы газа находятся под контролем. Они достаточны для нужд страны, а ограничения на потребление не применяются.

Дома с электроотоплением - в списках "критички"

Министр энергетики рассказал, что правительство и соответствующий штаб приняли все решения по отнесению домов с электроотоплением к критической инфраструктуре. Решение оформлены протокольно и в ближайшее время будут внесены в соответствующие перечни.

Это означает, что такие дома не будут исключаться из электроснабжения, за исключением аварийных отключений, когда система отключает даже объекты критической инфраструктуры.

Импорт, международная помощь

Среди прочего он сообщил, что Украина продолжает работу с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительную поддержку: мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта, оборудование и многое другое.

Украина увеличивает импорт электроэнергии из ЕС. Максимальная мощность для импорта сейчас составляет 2,3 ГВт.