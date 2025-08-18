В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограничения

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus.

Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на пятницу, 8 августа, медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.

