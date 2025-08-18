UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В лікарнях Одеси вводять карантин через COVID-19: де саме та які обмеження

У деяких медзакладах Одеси вводять карантинні обмеження (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У деяких медичних закладах Одеси запроваджують карантинні обмеження - у зв'язку з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Одеської обласної клінічної лікарні у Facebook.

Де саме та які карантинні обмеження запроваджують

Українцям розповіли, що у зв'язку з поширенням COVID-19 карантинні режими запроваджуються:

  • в Одеській обласній клінічній лікарні;
  • в Одеському обласному перинатальному центрі.

Йдеться про введення у цих медичних установах таких карантинних заходів:

  • обмеження відвідувань пацієнтів;
  • посилений санітарно-епідемічний контроль;
  • доступ у відділення - тільки для медичного персоналу та пацієнтів.

Які карантинні обмеження запроваджують у лікарнях (інфографіка: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)

Громадян попросили поставитися до вимушених обмежень із розумінням.

"Вони запроваджені для захисту пацієнтів, новонароджених і медичного персоналу", - пояснили у закладі охорони здоров'я.

Причини запровадження карантинних обмежень (інфографіка: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)

Насамкінець українців закликали:

  • бути уважними до свого здоров'я;
  • дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.

Публікація лікарні (скриншот: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нині одним із кількох домінуючих "варіантів" коронавірусу у світі є Stratus.

Згідно з наявними даними, цей рекомбінантний субваріант штаму Omicron демонструє підвищену здатність до поширення.

При цьому в цілому він не призводить до тяжчого перебігу захворювання.

Станом на п'ятницю, 8 серпня, медики підтвердили захворювання на Stratus вже у семи областях України, а також у Києві.

Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, у Києві кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19, за місяць збільшилася у понад чотири рази.

Тим часом директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург пояснила, чи можна сказати, що у Києві - "спалах" хвороби, і де спеціалісти радять носити маски.

Читайте також, що відомо про інший високозаразний "варіант" коронавірусу - Nimbus, який активно шириться світом.

ОдесаКарантинКоронавірусЕпідеміяМедична допомогаХворобиЛікарні