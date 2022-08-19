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Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів

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США, П'ятниця 19 серпня 2022 21:45
Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Було опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до 775 млн доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.

За даними американської журналістки Кейтлін Дорнбос, що посалається на чиновника у Пентагоні, новий пакет включає:

  • Боєприпаси для HIMARS
  • 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них
  • 15 дронів Scan Eagle
  • 40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок)
  • Швидкісні протирадіаційні ракети
  • 1000 ракетних систем TOW
  • 1000 додаткових протиброньових систем Javelin
  • 2000 протиброньових снарядів

РБК-Україна розповідало, що відомо про зброю з нового пакету допомоги від Штатів.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня США виділили новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів.

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