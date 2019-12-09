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Путін займе жорстку позицію на нормандській зустрічі

Новини » Політика     09.12.2019 - 13:14
Путін займе жорстку позицію на нормандській зустрічі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін не має наміру переглядати мінські угоди

На нормандській зустрічі в Парижі президент Росії Володимир Путін займе жорстку позицію щодо послідовності виконання пунктів мінських угод по Донбасу. Про це з посиланням на джерела пише російський "Коммерсант".

Повідомляється, що російська сторона не має наміру переглядати мінські угоди. Крім того, джерело впевнене, що плани України переглянути або відредагувати мінські угоди реалізовані не будуть. При цьому в Росії розраховують на те, що на безальтернативності угод будуть наполягати також Франція і Німеччина.

Також повідомляється, що Путіна задовольнить розвиток відносин з Україною по грузинській моделі з двосторонніми зв'язками при збереженні окупованих територій.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з Путіним після переговорів у нормандському форматі.

Крім того, стало відомо, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може відбутися до кінця цього року. Зокрема, Україна готова передати "приблизно 250 осіб в обмін на 100".

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