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Франція очікує істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей

Новини » Політика     09.12.2019 - 15:45
Франція очікує істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей
Фото: прапори країн "нормандської четвірки" (francediplo_RU twitter)

У Франції очікують від зустрічі в Парижі істотного прогресу у виконанні "Мінська"

Зустріч у нормандському форматі повинна зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні мінських угод. Про це заявили у посольстві Франції на сторінці у Twitter.

Так, у Парижі очікують від нормандського саміту прогресу у виконанні мінських домовленостей щодо вирішення ситуації на Донбасі.

"Сьогодні в Парижі проходить саміт у нормандському форматі за участі Еммануеля Макрона, Ангели Меркель, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цей саміт повинен зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, раніше у Федеральному уряді Німеччини заявили, що очікують від зустрічі у нормандському форматі "нового імпульсу" у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Бундестагу впевнені, що подальший суттєвий прогрес може бути досягнутий завдяки виконанню мінських угодах, що наблизить до міцного політичного рішення.

Як писало РБК-Україна, метою зустрічі "нормандської четвірки" має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу окупованого Донбасу, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

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