Франція очікує істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей

Фото: прапори країн "нормандської четвірки" (francediplo_RU twitter)

У Франції очікують від зустрічі в Парижі істотного прогресу у виконанні "Мінська"

Зустріч у нормандському форматі повинна зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні мінських угод. Про це заявили у посольстві Франції на сторінці у Twitter.

Так, у Парижі очікують від нормандського саміту прогресу у виконанні мінських домовленостей щодо вирішення ситуації на Донбасі.

"Сьогодні в Парижі проходить саміт у нормандському форматі за участі Еммануеля Макрона, Ангели Меркель, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цей саміт повинен зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей", - заявили у посольстві.

Aujourd’hui à Paris se tient le sommet en format « Normandie » en présence d’E. Macron , A. Merkel , V. Zelenskiy , et V. Poutine . Ce sommet doit permettre des avancées substantielles dans la mise en œuvre des accords de Minsk.

Découvrez comment la France est engagée pic.twitter.com/nFm0qFbYHs — France Diplomatie (@francediplo) December 9, 2019

Нагадаємо, раніше у Федеральному уряді Німеччини заявили, що очікують від зустрічі у нормандському форматі "нового імпульсу" у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Бундестагу впевнені, що подальший суттєвий прогрес може бути досягнутий завдяки виконанню мінських угодах, що наблизить до міцного політичного рішення.

Як писало РБК-Україна, метою зустрічі "нормандської четвірки" має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу окупованого Донбасу, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.