Неважливо, за загальним столом або тет-а-тет: в МЗС назвали вимоги Зеленського до Путіна

Фото: Володимир Путін та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Пристайко назвав головні умови Зеленського до Путіна на зустрічі в Парижі

Глава міністерства закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги президента України Володимира Зеленського до свого російського колеги Володимира Путіна на зустрічі 9 грудня. Про це міністр написав у себе в Twitter-акаунті.

Пристайко назвав головні умови Зеленського до Путіна на зустрічі, яка відбудеться завтра в Парижі.

"Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет", - написав він.

Нагадаємо, став відомий графік проведення саміту представників "нормандської четвірки", який відбудеться завтра, 9 грудня, в Парижі. Завтра відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Остаточною інформації з приводу двосторонньої зустрічі Зеленського і президента РФ Володимира Путіна поки немає. За даними російського журналіста Дмитра Смирнова, у Путіна завтра в Парижі запланована зустріч із Зеленським.