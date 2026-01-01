ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лидеры ЕС считают, что 2026 год может стать решающим для Европы

Четверг 01 января 2026 12:06
UA EN RU
Лидеры ЕС считают, что 2026 год может стать решающим для Европы Фото: лидеры ЕС считают, что 2026 год может стать решающим для Европы (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Европа должна решительнее отстаивать свои интересы, чтобы обеспечить мир и процветание в 2026 году в условиях вызовов, связанных с агрессией России, глобальным протекционизмом и изменением отношений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ецгастіѵ.

Европейцы завершают год под давлением сразу нескольких вызовов: Россия продолжает обстреливать Украину, фиксируются новые случаи саботажа подводных кабелей, а отношения с Вашингтоном осложняются.

"От Парижа до Варшавы лидеры блока демонстрировали смелость в своих обращениях в конце года, пытаясь совместить честность относительно масштаба вызовов, стоящих перед Европой, и одновременно продемонстрировать силу через единство",- говорится в статье.

В своей новогодней речи канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "ужасная" война, которая бушует на пороге Европы, представляет прямую угрозу свободе и безопасности континента.

"Мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы", - сказал Мерц.

Он добавил, что Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил об ухудшении духа времени, характеризующегося "возвращением империй, разрушением международного порядка, миром торговых войн... и растущей нестабильностью".

Польский президент Кароль Навроцкий отметил, что мир всегда дороже войны, а Европа должна сохранять экономическую и военную устойчивость.

Мерц признал, что партнерство ЕС с США, которое долгое время служило гарантом безопасности, меняется, и подчеркнул: "Мы не зависим от милости великих держав".

Макрон добавил, что Франция будет защищать свои ценности человечности, мира и свободы, подчеркивая угрозы иностранного вмешательства накануне выборов.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес акцентировал на экономических достижениях страны, отвергнув призывы к досрочным выборам, а президент Италии Серджио Маттарелла призвал молодежь чувствовать ответственность за будущее страны.

Как отмечается в статье, способность Европы защищаться зависит от силы экономики, упрощения бюрократии, снижения налогов и доступности энергии.

РФ готовится к войне с НАТО

Еще в сентябре 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что угрозы, исходящие от России, касаются всего западного мира. РФ переводит свою экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и все больше мобилизует людей, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.

Аналитики ISW считают, что Москва усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО повысить расходы на оборону до 5%, чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Война в Украине Кароль Навроцкий
Новости
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем