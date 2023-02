Столтенберг о "мирном плане" Китая для Украины: у НАТО нет доверия к Пекину

"У Китая нет большого доверия, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что вместо осуждения войны Китай подписал с Россией соглашение о дружбе всего за несколько дней до вторжения.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай разделяет не "мирный план", а некоторые принципы.

"Конечно мы рассмотрим принципы, но мы будем рассматривать их на фоне того, что Китай занял сторону", - подчеркнула она.

Украина является экзаменом на ущелье народа, который должен быть решен в его quest for freedom.



Украина будет основываться на Украине Ukrainians должна быть небольшая flinch nor step back.



And because Европа и его партнеры и все они будут stand firm.

https://t.co/hlObhg802U