Лидер республиканцев в Сенате: время для рассмотрения санкций против РФ пришло

Фото: Джон Тьюн, лидер республиканцев в Сенате США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Сенат США может рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает разрушительные санкции против России.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Тьюн, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, отметил, что время для его рассмотрения "пришло". 

"Я думаю, нам нужно двигаться вперед", - подчеркнул он. 

Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь о деталях, которые вызывали обеспокоенность Белого дома.

"Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это в повестку", - отметил республиканец. 

Законопроект Грэма о санкциях против РФ

Напомним, сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, который предусматривает самые масштабные санкции против России с начала войны. Его цель - заставить Кремль прекратить агрессию против Украины и приступить к мирным переговорам.

В частности, документ предлагает установить 500-процентные тарифы на все товары российского происхождения и аналогичные пошлины для стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, уран и нефтепродукты.

Законопроект пока не рассматривали ни в Сенате, ни в Палате представителей США на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться завершения войны РФ против Украины путем диалога.

В частности, сегодня, 16 октября, Трамп договорился о встрече с Путиным в Будапеште. В Москве утверждают, что встреча состоится в ближайшее время. Точной даты пока нет.

