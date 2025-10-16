Лидер республиканцев в Сенате: время для рассмотрения санкций против РФ пришло

Тьюн, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, отметил, что время для его рассмотрения "пришло".

"Я думаю, нам нужно двигаться вперед", - подчеркнул он.

Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь о деталях, которые вызывали обеспокоенность Белого дома.

"Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это в повестку", - отметил республиканец.