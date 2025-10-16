Лідер республіканців у Сенаті: час для розгляду санкцій проти РФ настав

Тьюн, коментуючи законопроєкт про нові санкції проти РФ, зазначив, що час для його розгляду "настав".

"Я думаю, нам потрібно рухатися вперед", - підкреслив він.

Тун уточнив, що зустрівся з Гремом для обговорення законопроєкту і що законодавці намагаються вирішити технічні питання, включно з порядком його реалізації. Мова про деталі, які викликали стурбованість Білого дому.

"Я думаю, зараз слушний час. Сподіваюся, нам вдасться поставити це на порядок денний", - зазначив республіканець.