RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Лидер Ирана переехал в бункер в Тегеране из-за опасений удара США, - СМИ

Фото: лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленный подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного удара США, а руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, на фоне протестов, охвативших Исламскую Республику, и опасений, что США могут выполнить свои угрозы нанести удар по Ирану, верховный лидер Хаменеи переехал в "специальное подземное укрытие, состоящее из ряда туннелей в Тегеране".

Согласно сообщению, это решение было принято после оценки ситуации высокопоставленными военными и силовиками режима аятолл, которые предупредили о "повышенном риске возможного американского удара".

По данным СМИ, Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и выступает основным каналом связи с исполнительными органами правительства режима.

Отмечается, что угроза нападения США возросла, появилась после того, как американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские корабли направляются в Иран, и добавил, что "надеется, что не придется их использовать".

 

Протесты в Иране

Напомним, с конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране среди предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США.

К акциям протеста присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к режиму, в частности Кум в центральной части страны и Мешхед на северо-востоке.

Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные акции, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

Кроме того, он пообещал принять "очень решительные меры", если иранские власти начнут казнить участников протестов.

Также Трамп призвал положить конец иранскому режиму аятолл на фоне кровавого подавления массовых протестов в стране. Он заявил, что нужно "искать нового лидера".

На днях американский президент также заявил, что США направляют большую флотилию в Иран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИран