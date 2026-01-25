Лидер Ирана переехал в бункер в Тегеране из-за опасений удара США, - СМИ

Как сообщает издание, на фоне протестов, охвативших Исламскую Республику, и опасений, что США могут выполнить свои угрозы нанести удар по Ирану, верховный лидер Хаменеи переехал в "специальное подземное укрытие, состоящее из ряда туннелей в Тегеране".

Согласно сообщению, это решение было принято после оценки ситуации высокопоставленными военными и силовиками режима аятолл, которые предупредили о "повышенном риске возможного американского удара".

По данным СМИ, Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и выступает основным каналом связи с исполнительными органами правительства режима.

Отмечается, что угроза нападения США возросла, появилась после того, как американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские корабли направляются в Иран, и добавил, что "надеется, что не придется их использовать".