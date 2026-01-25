Лидер Ирана переехал в бункер в Тегеране из-за опасений удара США, - СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленный подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного удара США, а руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Как сообщает издание, на фоне протестов, охвативших Исламскую Республику, и опасений, что США могут выполнить свои угрозы нанести удар по Ирану, верховный лидер Хаменеи переехал в "специальное подземное укрытие, состоящее из ряда туннелей в Тегеране".
Согласно сообщению, это решение было принято после оценки ситуации высокопоставленными военными и силовиками режима аятолл, которые предупредили о "повышенном риске возможного американского удара".
По данным СМИ, Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и выступает основным каналом связи с исполнительными органами правительства режима.
Отмечается, что угроза нападения США возросла, появилась после того, как американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские корабли направляются в Иран, и добавил, что "надеется, что не придется их использовать".
Напомним, с конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране среди предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США.
К акциям протеста присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к режиму, в частности Кум в центральной части страны и Мешхед на северо-востоке.
Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные акции, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".
Кроме того, он пообещал принять "очень решительные меры", если иранские власти начнут казнить участников протестов.
Также Трамп призвал положить конец иранскому режиму аятолл на фоне кровавого подавления массовых протестов в стране. Он заявил, что нужно "искать нового лидера".
На днях американский президент также заявил, что США направляют большую флотилию в Иран.