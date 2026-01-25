Лідер Ірану переїхав до бункера в Тегерані через побоювання удару США, - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного бункера в Тегерані через побоювання можливого удару США, а керівництво країною замість нього поки здійснює його син Масуд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Як повідомляє видання, на тлі протестів, які охопили Ісламську Республіку, і побоювань, що США можуть виконати свої погрози завдати удару по Ірану, верховний лідер Хаменеї переїхав до "спеціального підземного укриття, що складається з низки тунелів у Тегерані".
Згідно з повідомленням, це рішення було прийнято після оцінки ситуації високопоставленими військовими та силовиками режиму аятол, які попередили про "підвищений ризик можливого американського удару".
За даними ЗМІ, Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління повсякденними обов'язками верховного лідера і виступає основним каналом зв'язку з виконавчими органами уряду режиму.
Зазначається, що загроза нападу США зросла, з'явилася після того, як американський президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що американські кораблі прямують до Ірану, і додав, що "сподівається, що не доведеться їх використовувати".
Нагадаємо, з кінця 2025 року в Ірані тривають масштабні антиурядові протести, що почалися в Тегерані серед підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти щодо долара США.
До акцій протесту приєдналися навіть міста, які раніше вважалися лояльними до режиму, зокрема Кум у центральній частині країни та Мешхед на північному сході.
Президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові акції, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".
Крім того, він пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів", якщо іранська влада почне страчувати учасників протестів.
Також Трамп закликав покласти край іранському режиму аятол на тлі кривавого придушення масових протестів в країні. Він заявив, що потрібно "шукати нового лідера".
Днями американський президент також заявив, що США направляють велику флотилію до Ірану.