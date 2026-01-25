Лідер Ірану переїхав до бункера в Тегерані через побоювання удару США, - ЗМІ

Як повідомляє видання, на тлі протестів, які охопили Ісламську Республіку, і побоювань, що США можуть виконати свої погрози завдати удару по Ірану, верховний лідер Хаменеї переїхав до "спеціального підземного укриття, що складається з низки тунелів у Тегерані".

Згідно з повідомленням, це рішення було прийнято після оцінки ситуації високопоставленими військовими та силовиками режиму аятол, які попередили про "підвищений ризик можливого американського удару".

За даними ЗМІ, Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління повсякденними обов'язками верховного лідера і виступає основним каналом зв'язку з виконавчими органами уряду режиму.

Зазначається, що загроза нападу США зросла, з'явилася після того, як американський президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що американські кораблі прямують до Ірану, і додав, що "сподівається, що не доведеться їх використовувати".