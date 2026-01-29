Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон "Вампир" меняет ход войны
В 2025 году дрон-бомбер "Вампир" (Vampire), известный также как "Баба Яга", стал самым результативным средством на поле боя - по данным госпрограммы "Армия дронов.Бонус".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, представленные во время масштабного мероприятия "Армия дронов 2025" при участии президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Михаила Федорова.
Чем отличился "Вампир" в течение 2025 года
Украинцам рассказали, что дрон-бомбер "Вампир" (Vampire) украинской технологически-оборонной компании SkyFall (известный также как "Баба Яга"), по итогам 2025 года стал самым результативным средством на поле боя.
Об этом свидетельствуют данные государственной программы "Армия дронов.Бонус" (система "єБалів").
"Вампир" - надежный инструмент наших защитников (фото: предоставлено РБК-Украина)
Так, по итогам 2025 года Vampire подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:
- самое результативное средство на поле боя;
- №1 по поражению личного состава противника;
- №1 по поражениям среди коптеров-бомберов;
- №1 по количеству заказов Силами безопасности и обороны Украины в сегменте бомберов на платформе Brave1 Market.
Vampire - самый результативный по поражениям среди коптеров-бомберов (фото: предоставлено РБК-Украина)
Эксперты объяснили, что достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях.
"В целом бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов", - сообщили гражданам.
"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу.
Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач (в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции - для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий).
Дрон-бомбер помогает украинским военным при различных обстоятельствах (фото: предоставлено РБК-Украина)
В завершение украинцам сообщили, что в целом (по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус") в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины:
- поражено почти 820 тысяч вражеских целей;
- ликвидировано более 240 тысяч оккупантов;
- уничтожено 62 тыс. единиц легкой техники, 29 тыс. единиц тяжелой техники и 32 тыс. ударных и разведывательных БпЛА.
