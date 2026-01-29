ua en ru
Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон "Вампир" меняет ход войны

Четверг 29 января 2026 18:40
Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон "Вампир" меняет ход войны Дрон-бомбер "Вампир" (или Vampire) называют также "Баба Яка" (фото: предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В 2025 году дрон-бомбер "Вампир" (Vampire), известный также как "Баба Яга", стал самым результативным средством на поле боя - по данным госпрограммы "Армия дронов.Бонус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, представленные во время масштабного мероприятия "Армия дронов 2025" при участии президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Михаила Федорова.

Чем отличился "Вампир" в течение 2025 года

Украинцам рассказали, что дрон-бомбер "Вампир" (Vampire) украинской технологически-оборонной компании SkyFall (известный также как "Баба Яга"), по итогам 2025 года стал самым результативным средством на поле боя.

Об этом свидетельствуют данные государственной программы "Армия дронов.Бонус" (система "єБалів").

Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон &quot;Вампир&quot; меняет ход войны"Вампир" - надежный инструмент наших защитников (фото: предоставлено РБК-Украина)

Так, по итогам 2025 года Vampire подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:

  • самое результативное средство на поле боя;
  • №1 по поражению личного состава противника;
  • №1 по поражениям среди коптеров-бомберов;
  • №1 по количеству заказов Силами безопасности и обороны Украины в сегменте бомберов на платформе Brave1 Market.

Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон &quot;Вампир&quot; меняет ход войныVampire - самый результативный по поражениям среди коптеров-бомберов (фото: предоставлено РБК-Украина)

Эксперты объяснили, что достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях.

"В целом бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов", - сообщили гражданам.

"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу.

Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач (в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции - для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий).

Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон &quot;Вампир&quot; меняет ход войныДрон-бомбер помогает украинским военным при различных обстоятельствах (фото: предоставлено РБК-Украина)

В завершение украинцам сообщили, что в целом (по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус") в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины:

  • поражено почти 820 тысяч вражеских целей;
  • ликвидировано более 240 тысяч оккупантов;
  • уничтожено 62 тыс. единиц легкой техники, 29 тыс. единиц тяжелой техники и 32 тыс. ударных и разведывательных БпЛА.

Напомним, ранее в Киеве презентовали новейшую версию украинского дрона-перехватчика Octopus и объяснили, чем он важен.

Тем временем мы рассказывали, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и объясняли, как военные могут оценивать дроны исходя из собственного опыта.

Читайте также, как военные сами заказывают дроны и быстро их получают (чем полезна ІТ-система DOT-Chain Defence).

