"Считанные дни или часы": США готовы к началу ударов по Венесуэле, - СМИ

США могут ударить по Венесуэле уже в ближайшие несколько дней или даже часов. Администрация президента Дональда Трампа определила объекты, по которым будут нанесены удары и приняла соответствующие решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и Miami Herald.
Источники рассказали WSJ, что в Белом доме уже определили военные объекты, которые могут использоваться для контрабанды наркотиков. Сейчас рассматриваются варианты воздушных ударов по этим объектам.
Среди потенциальных целей для атаки - в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение атаковать - порты, аэропорты, военно-морские базы и взлетно-посадочные полосы. В США считают, что эти объекты контролируются военными режима венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и используются для незаконного оборота наркотиков.
Издание отмечает, что информационная кампания в США определяет диктатора Мадуро, как "главу наркокартеля", который ответственен за контрабанду наркотиков в Соединенные Штаты, в том числе фентанила. По данным MH, Мадуро приписывают руководство картелем Cartel de los Soles - "Картель двух солнц" - эта организация якобы фактически встроена в венесуэльские вооруженные силы.
Кроме этого, чиновники сказали, что Венесуэла стала "центральным узлом террористической деятельности". Однако Белый дом не приводил доказательств своих заявлений, хотя военные США неоднократно уничтожали у морских границ Венесуэлы лодки и катера, якобы загруженные наркотиками. Сам Мадуро отвергает все обвинения в свой адрес.
При этом Miami Herald со ссылкой на своих собеседников пишет, что удары по Венесуэле - это дело "считанных дней или часов". Главной целью Вашингтон называет "уничтожение иерархии картеля".
При этом источники не сказали, будет ли Мадуро в списке приоритетных целей. Но один из собеседников дал изданию понять, что "время Мадуро истекает".
"Мадуро вот-вот окажется в ловушке и может вскоре понять, что не сможет сбежать из страны, даже если бы решил. Что еще хуже для него, то теперь есть больше, чем один генерал, который был бы готов захватить и выдать его", - сказал чиновник.
Президент Трамп имеет широкий арсенал для ударов по Венесуэле, среди его "инструментов" - стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, которые уже проводили полеты возле Венесуэлы, а также авианосная группировка в составе авианосца "Джеральд Форд" и эсминцев сопровождения с крылатыми ракетами Tomahawk.
Кроме этого, на борту авианосца есть истребители F/A-18 Super Hornet и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler. На территории Пуэрто-Рико базируются ударные беспилотники MQ-8 и истребители F-35B. Все это позволит США наносить удары по морским и наземным объектам режима Мадуро.
В то же время эксперты предупредили, что стратегия довольно рискованная. Удары могут усилить давление на Мадуро и привести к падению его режима из-за того, что часть населения отвернется от диктатора. Но может произойти несколько иное: войска и население сплотятся вокруг Мадуро, несмотря на нелюбовь к правительству, и начнут оказывать активное сопротивление.
С момента возвращения к власти в 2025 году президент США Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
Недавно Трамп заявил о подготовке сухопутных операций против наркотрафика в Венесуэле. Таким образом он подтвердил намерения нанести удар по наркоторговле в Карибском бассейне. Перед этим 6 октября Трамп прекратил дипломатические контакты с Венесуэлой.
Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, уже создало так называемую оперативную группу "по борьбе с наркотиками в Западном полушарии". Предполагается, что именно эта группа будет "заниматься" проблемой Венесуэлы.
Как стало известно 24 октября, США перебросили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы, усилив военное присутствие в Карибском регионе. До этого в регион перебросили более 4000 солдат США и боевые корабли, а недавно отозвали из Европы целую авианосную группу.