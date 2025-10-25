США развернут более 4000 солдатов в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями, - СМИ
Соединенные Штаты разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в водах вокруг стран Латинской Америки и Карибского бассейна для усиления борьбы с наркокартелями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В этом будут задействованы военные подразделения USS Iwo Jima Group и 22-я экспедиционная часть морской пехоты в зоне ответственности Южного командования США.
Как отмечается в заявлении, обнародованном представителем Пентагона Шоном Парнеллом, решение принято "во исполнение указания президента по ликвидации транснациональных преступных группировок (TCO) и борьбы с наркотерроризмом для защиты Родины".
По словам официальных лиц, в рамках миссии Южному командованию ВС США будут переданы атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.
Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что дополнительные средства "направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе".
Ранее в пятницу ВМС США объявили о развертывании авианосца USS Iwo Jima, 22-я экспедиционной части морской пехоты и двух других кораблей десантной группы - USS Fort Lauderdale и USS San Antonio. Однако там не сообщили, куда они направляются.
Один из чиновников подчеркнул, что усиление военного присутствия является "прежде всего демонстрацией силы" и сигналом, а не свидетельством подготовки к точечным ударам по картелям. В то же время это предоставляет американскому военному командованию и президенту США широкий спектр возможностей в случае, если Дональд Трамп отдаст приказ о военных действиях.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву, разрешающую прямые военные операции против латиноамериканских наркокартелей, признанных иностранными террористическими организациями.
Также мы писали, что США готовы заплатить 50 млн долларов за информацию, которая позволит задержать лидера Венесуэлы Мадуро, которого обвиняют в наркоторговле, коррупции и нарушении прав человека. Речь идет, в частности, об использовании организаций, признанных террористическими, для завоза наркотиков в США.