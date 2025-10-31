"Лічені дні або години": США готові до початку ударів по Венесуелі, - ЗМІ

Джерела розповіли WSJ, що в Білому домі вже визначили військові об'єкти, які можуть використовуватися для контрабанди наркотиків. Наразі розглядаються варіанти повітряних ударів по цих об'єктах.

Серед потенційних цілей для атаки - у випадку, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення атакувати - порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги. В США вважають, що ці об'єкти контролюються військовими режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та використовуються для незаконного обігу наркотиків.

"Наркобарон" Мадуро

Видання зазначає, що інформаційна кампанія в США визначає диктатора Мадуро, як "голову наркокартелю", який відповідальний за контрабанду наркотиків до Сполучених Штатів, в тому числі фентанілу. За даними MH, Мадуро приписують керівництво картелем Cartel de los Soles - "Картель двох сонць" - ця організація нібито фактично вбудована у венесуельські збройні сили.

Окрім цього, чиновники сказали, що Венесуела стала "центральним вузлом терористичної діяльності". Проте Білий дім не наводив доказів своїх заяв, хоча військові США неодноразово знищували біля морських кордонів Венесуели човни та катери, нібито завантажені наркотиками. Сам Мадуро відкидає усі звинувачення на свою адресу.

При цьому Miami Herald із посиланням на своїх співрозмовників пише, що удари по Венесуелі - це справа "лічених днів або годин". Головною метою Вашингтон називає "знищення ієрархії картелю".

При цьому джерела не сказали, чи буде Мадуро в списку пріоритетних цілей. Але один зі співрозмовників дав виданню зрозуміти, що "час Мадуро спливає".

"Мадуро ось-ось опиниться в пастці та може незабаром зрозуміти, що не зможе втекти з країни, навіть якби вирішив. Що ще гірше для нього, то тепер є більше, ніж один генерал, який був би готовий захопити та видати його", - сказав чиновник.

Чим можуть ударити США та які ризики

Президент Трамп має широкий арсенал для ударів по Венесуелі, серед його "інструментів" - стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1, які вже проводили польоти біля Венесуели, а також авіаносне угруповання в складі авіаносця "Джеральд Форд" та есмінців супроводження з крилатими ракетами Tomahawk.

Окрім цього, на борту авіаносця є винищувачі F/A-18 Super Hornet та літак радіоелектронної боротьби EA-18 Growler. На території Пуерто-Рико базуються ударні безпілотники MQ-8 та винищувачі F-35B. Все це дозволить США завдавати ударів по морських та наземних об'єктах режиму Мадуро.

Водночас експерти попередили, що стратегія доволі ризикова. Удари можуть посилити тиск на Мадуро та призвести до падіння його режиму через те, що частина населення відвернеться від диктатора. Але може статися дещо інше: війська та населення згуртуються навколо Мадуро попри нелюбов до уряду та почнуть чинити активний опір.