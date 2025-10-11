ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

По приказу Трампа. Пентагон создал новое спецподразделение: чем оно будет заниматься

Суббота 11 октября 2025 11:22
UA EN RU
По приказу Трампа. Пентагон создал новое спецподразделение: чем оно будет заниматься Фото: Пентагон создал новое спецподразделение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу "по борьбе с наркотиками в Западном полушарии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного командования.

Отмечается, что спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.

Также оно будет "повышать потенциал" других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком - группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп.

"Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам - мы остановим вас на месте", - заявил Хегсет.

Отношения США и Венесуэлы

Как сообщало РБК-Украина, 6 октября президент США Дональд Трамп прекратил дипломатические контакты с Венесуэлой, приказав остановить все переговоры с правительством Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что США стремятся отстранить его от власти. Он обвинял Вашингтон в попытках установить в стране "марионеточный режим" и контролировать ее ресурсы, в частности нефть, газ и золото.

В августе 2025 года США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро, обвиняя его в связях с наркокартелями и террористическими организациями.

Мадуро категорически опроверг эти обвинения, заявив, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через Венесуэлу, из которых 70% были обезврежены венесуэльскими силами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Пентагон
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит