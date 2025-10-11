По приказу Трампа. Пентагон создал новое спецподразделение: чем оно будет заниматься

Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу "по борьбе с наркотиками в Западном полушарии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного командования.

Отмечается, что спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.

Также оно будет "повышать потенциал" других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком - группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп.

"Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам - мы остановим вас на месте", - заявил Хегсет.