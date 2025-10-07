Трамп закрывает двери для переговоров с Венесуэлой: что это значит для Каракаса
Президент США Дональд Трамп прекратил дипломатические контакты с Венесуэлой, приказав остановить все переговоры с правительством Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили неназванные чиновники администрации США, 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп принял решение прекратить попытки достичь дипломатической договоренности с Венесуэлой.
По данным журналистов, Трамп приказал своему специальному посланнику Ричарду Гренеллу остановить все дипломатические контакты с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Это решение Трампа отмечает новый этап в отношениях между США и Венесуэлой, которые остаются напряженными после разрыва дипломатических связей в 2019 году.
Отметим, что президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что США стремятся отстранить его от власти. Он обвинял Вашингтон в попытках установить в стране "марионеточный режим" и контролировать ее ресурсы, в частности нефть, газ и золото.
Отношения США и Венесуэлы
В августе 2025 года США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро, обвиняя его в связях с наркокартелями и террористическими организациями. Мадуро категорически опроверг эти обвинения, заявив, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через Венесуэлу, из которых 70% были обезврежены венесуэльскими силами.
В сентябре 2025 года Мадуро заявил, что США осуществляют агрессивные действия против Венесуэлы на политическом, дипломатическом, военном и судебном уровнях, называя это "агрессией со всех сторон".
Несмотря на эти напряжения, в декабре 2023 года США и Венесуэла достигли соглашения об обмене заключенными: Венесуэла освободила союзника Мадуро в обмен на 10 американских граждан.
В августе 2025 года Мадуро объявил о всеобщей мобилизации в ответ на угрозу ударов со стороны США, что свидетельствует о готовности Венесуэлы к отпору возможным военным агрессиям.