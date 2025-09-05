ua en ru
Летел в Словакию. Во Львовской области Су-31 аварийно сел в поле, - СМИ

Пятница 05 сентября 2025 18:14
Летел в Словакию. Во Львовской области Су-31 аварийно сел в поле, - СМИ Фото: во Львовской области Су-31 совершил аварийную посадку ("Суспільне Львів")
Автор: Иван Носальский

Легкомоторный самолет Су-31, который направлялся в Словакию, совершил аварийную посадку во Львовской области. У него отказал двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По информации источников издания, управлял самолетом Су-31 гражданин Австралии 1984 года рождения. Ему пришлось посадить самолет в поле из-за неисправности двигателя.

Летел в Словакию. Во Львовской области Су-31 аварийно сел в поле, - СМИФото: пилот Су-31 ("Суспільне")

В результате инцидента самолет не загорелся. При этом от медицинской помощи пилот отказался.

Су-31

Разработка самолета Су-31 началась в 1991 году как одноместная версия Су-29, оснащенная более мощным двигателем. Первый полет прототипа Su-29T состоялся в июне 1992 года, серийное производство стартовало в 1994-м.

Су-31 приводится в движение девятицилиндровым воздушно-охлаждаемым поршневым двигателем мощностью около 400 л. с. (298 кВт) и развивает максимальную скорость порядка 450 км/ч, практический потолок - 4 000 м, дальность полета - до 1 100 километров.

Напомним, несколько недель назад в авиакатастрофе погиб военный летчик Сергей Бондарь.

Он управлял самолетом МиГ-29 и погиб во время захода на посадку после выполнения боевого задания.

Львовская область Авиакатастрофа
