Летел в Словакию. Во Львовской области Су-31 аварийно сел в поле, - СМИ

Легкомоторный самолет Су-31, который направлялся в Словакию, совершил аварийную посадку во Львовской области. У него отказал двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В результате инцидента самолет не загорелся. При этом от медицинской помощи пилот отказался.

По информации источников издания, управлял самолетом Су-31 гражданин Австралии 1984 года рождения. Ему пришлось посадить самолет в поле из-за неисправности двигателя.

Су-31

Разработка самолета Су-31 началась в 1991 году как одноместная версия Су-29, оснащенная более мощным двигателем. Первый полет прототипа Su-29T состоялся в июне 1992 года, серийное производство стартовало в 1994-м.

Су-31 приводится в движение девятицилиндровым воздушно-охлаждаемым поршневым двигателем мощностью около 400 л. с. (298 кВт) и развивает максимальную скорость порядка 450 км/ч, практический потолок - 4 000 м, дальность полета - до 1 100 километров.

Напомним, несколько недель назад в авиакатастрофе погиб военный летчик Сергей Бондарь.

Он управлял самолетом МиГ-29 и погиб во время захода на посадку после выполнения боевого задания.