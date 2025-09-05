ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Летів до Словаччини. У Львівській області Су-31 аварійно сів у полі, - ЗМІ

П'ятниця 05 вересня 2025 18:14
UA EN RU
Летів до Словаччини. У Львівській області Су-31 аварійно сів у полі, - ЗМІ Фото: у Львівській області Су-31 здійснив аварійну посадку ("Суспільне Львів")
Автор: Іван Носальський

Легкомоторний літак Су-31, який прямував до Словаччини, здійснив аварійну посадку у Львівській області. У нього відмовив двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За інформацією джерел видання, керував літаком Су-31 громадянин Австралії 1984 року народження. Йому довелося посадити літак у полі через несправність двигуна.

Летів до Словаччини. У Львівській області Су-31 аварійно сів у полі, - ЗМІФото: пілот Су-31 ("Суспільне")

Внаслідок інциденту літак не загорівся. При цьому від медичної допомоги пілот відмовився.

Су-31

Розробку літака Су-31 розпочали 1991 року як одномісну версію Су-29, оснащену потужнішим двигуном. Перший політ прототипу Su-29T відбувся в червні 1992 року, серійне виробництво стартувало в 1994-му.

Су-31 приводиться в рух дев'ятициліндровим повітряно-охолоджуваним поршневим двигуном потужністю близько 400 к. с. (298 кВт) і розвиває максимальну швидкість приблизно 450 км/год, практична стеля - 4 000 м, дальність польоту - до 1 100 кілометрів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в авіакатастрофі загинув військовий льотчик Сергій Бондар.

Він керував літаком МіГ-29 і загинув під час заходу на посадку після виконання бойового завдання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Авіакатастрофа
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії