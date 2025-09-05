Летів до Словаччини. У Львівській області Су-31 аварійно сів у полі, - ЗМІ
Легкомоторний літак Су-31, який прямував до Словаччини, здійснив аварійну посадку у Львівській області. У нього відмовив двигун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За інформацією джерел видання, керував літаком Су-31 громадянин Австралії 1984 року народження. Йому довелося посадити літак у полі через несправність двигуна.
Фото: пілот Су-31 ("Суспільне")
Внаслідок інциденту літак не загорівся. При цьому від медичної допомоги пілот відмовився.
Су-31
Розробку літака Су-31 розпочали 1991 року як одномісну версію Су-29, оснащену потужнішим двигуном. Перший політ прототипу Su-29T відбувся в червні 1992 року, серійне виробництво стартувало в 1994-му.
Су-31 приводиться в рух дев'ятициліндровим повітряно-охолоджуваним поршневим двигуном потужністю близько 400 к. с. (298 кВт) і розвиває максимальну швидкість приблизно 450 км/год, практична стеля - 4 000 м, дальність польоту - до 1 100 кілометрів.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в авіакатастрофі загинув військовий льотчик Сергій Бондар.
Він керував літаком МіГ-29 і загинув під час заходу на посадку після виконання бойового завдання.