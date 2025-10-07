В Ленобласти партизаны подорвали колею, парализован поезд с военным грузом, - источники

По информации собеседников издания, 7 октября утром на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" прогремел взрыв. В результате с рельсов сошли локомотив и вагоны поезда с военным грузом. Таким образом, движение поездов с сообщением Санкт-Петербург-Псков было парализовано.

Фото: в росСМИ написали о "проблемах" на железной дороге в Ленинградской области

В РЖД объяснили остановку движения поездов на перегоне "Строганово-Мшинская" "техническими причинами". Грузовые и пассажирские поезда направляют по обходному пути с задержками на несколько часов.

Согласно информации из открытых источников, на место инцидента россияне направили спецслужбы. Также там расчищают пути от перевернутых вагонов. При этом фото и видео с места события нету, поскольку там полностью отключили интернет.

Источник РБК-Украина в Главном управлении разведки объяснил, что такие операции прямо влияют на логистические и военные возможности РФ, поскольку РЖД - это основа логистики российской армии и значительный финансовый донор военного бюджета.