У Ленобласті партизани підірвали колію, паралізовано потяг із військовим вантажем, - джерела

Ілюстративне фото: у Ленінградській області поїзд із військовим вантажем зійшов із рейок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Ленінградській області партизани влаштували вибух на залізниці. Унаслідок операції з рейок зійшов поїзд, який перевозив військовий вантаж.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в розвідці.

За інформацією співрозмовників видання, 7 жовтня вранці на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" прогримів вибух. У результаті з рейок зійшли локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем. Таким чином, рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков було паралізовано.

 

Фото: у росЗМІ написали про "проблеми" на залізниці в Ленінградській області

У РЖД пояснили зупинку руху поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" "технічними причинами". Вантажні та пасажирські поїзди направляють обхідною колією із затримками на кілька годин.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на місце інциденту росіяни направили спецслужби. Також там розчищають колії від перевернутих вагонів. При цьому фото і відео з місця події немає, оскільки там повністю відключили інтернет.

Джерело РБК-Україна в Головному управлінні розвідки пояснило, що такі операції прямо впливають на логістичні та військові можливості РФ, оскільки РЖД - це основа логістики російської армії і значний фінансовий донор військового бюджету.

Інцидент з обваленням моста

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в Росії міст звалився на пасажирський поїзд. У цей час на мосту була фура.

У мережі поширювали чутки про велику кількість загиблих і поранених.

Також 14 вересня військовий рух українців і кримських татар повідомив, що в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії було проведено диверсію на залізниці.

